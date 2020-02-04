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Om de hemliga protokollen - Lasse Wilhelmson
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1355 views • February 04, 2020
- ett föredrag med Lasse Wilhelmson
Få dokument har haft så stort inflytande på 1900-talets historia som ”De hemliga protokollen”. Ändå är det inte många som läst dem. De flesta har läst OM dem och hänvisningar TILL dem i historieböckerna men inte läst själva dokumenten. Fram tills nu har så även varit fallet för Lasse Wilhelmson men nu har han äntligen gjort slag i saken och införskaffat sig några exemplar vilket visade sig inte var det lättaste. Lasse kommer under detta föredrag ge sina synpunkter på dokumenten och se om han kan dra några paralleller till sin tidigare forskning angående hur världen styrs bakom kulisserna.
Få dokument har haft så stort inflytande på 1900-talets historia som ”De hemliga protokollen”. Ändå är det inte många som läst dem. De flesta har läst OM dem och hänvisningar TILL dem i historieböckerna men inte läst själva dokumenten. Fram tills nu har så även varit fallet för Lasse Wilhelmson men nu har han äntligen gjort slag i saken och införskaffat sig några exemplar vilket visade sig inte var det lättaste. Lasse kommer under detta föredrag ge sina synpunkter på dokumenten och se om han kan dra några paralleller till sin tidigare forskning angående hur världen styrs bakom kulisserna.
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