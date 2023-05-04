Jag tror jag är lite kär i dig bygger på verkliga händelser, på kända och okända fall där framför allt unga flickor har råkat väldigt illa ut. Föräldrar och lärare är många gånger ovetande om vad barn och unga gör och vilka de har kontakt med när de surfar på nätet. Hur ska vi då kunna skydda våra barn och hur ska vi prata med dem om det här? Vi behöver ofta själva mer kunskap för att kunna lära barnen hur man förhåller sig på nätet, vad man skriver och vilka bilder man publicerar.

Tillsammans med filmbolaget Pophunters har vi producerat Jag tror jag är lite kär i dig som handlar om Nadja, en helt vanlig tonårstjej. I filmen träffar hon en kille, William, på nätet. Först flörtar de och skickar oskyldiga meddelanden till varandra, men William vill snart mer.

Filmen belyser ett vanligt missförstånd. Många tror nämligen att grooming handlar om att någon under en längre tid, veckor eller månader, bygger upp ett förtroende hos ett barn, och att detta förtroende gradvis går över i ett utnyttjande. Men i själva verket kan det gå blixtsnabbt, i vissa fall händer allt bara på en kväll eller ett par dagar.

Språket i filmen kan upplevas som hårt och tufft men vi har efter många diskussioner och i samråd med advokat Ulrika Rogland valt att behålla den tonen då det är så verkligheten ser ut för unga i dag. Med filmen vill vi skaka om, väcka tankar och få igång diskussioner. Jag tror jag är lite kär i dig skildrar hur lätt det är att manipuleras och hur snabbt en situation som från början verkar oskyldig kan övergå till ett sexuellt övergrepp. Filmen riktar sig till elever från mellanstadiet och uppåt, och ska endast ses i en lärares eller annan vuxens närvaro.