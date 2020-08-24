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Le confinement a servi à détruire l'immunité - Dr Shiva Ayyadurai
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18 views • August 24, 2020
Coronavirus : Il n'y a plus de vrais scientifiques, seulement des universitaires qui rampent (Entretien avec Shiva Ayyadurai) www.kla.tv/16618
18.06.2020
À l'heure actuelle, partout dans le monde, des mesures drastiques sont prises au nom de la crise du coronavirus, et pour cette raison il faut s'attendre à des conséquences financières et économiques dévastatrices. Il est à craindre qu'à long terme, cela s'accompagne d'une détérioration massive de notre niveau de vie et, par conséquent, d'une réduction de notre espérance de vie. Cependant des pays comme la Suède et la Biélorussie ont prouvé qu'ils pouvaient fonctionner sans que tout s’arrête. Néanmoins, la plupart des gouvernements ne se laissent pas convaincre de revenir à la normalité. Mais quelles pourraient être les raisons à cela ?
Le scientifique et politicien indo-américain Shiva Ayyadurai, titulaire de quatre diplômes d'ingénieur du célèbre Massachusetts Institute of Technology, et qui s'est principalement concentré sur la biologie des systèmes, décrit cette crise comme : « the biggest fearmongering hoax ever » en français : « le plus grand canular générateur de peur de tous les temps. » Il confirme cette affirmation en comparant le nombre de décès dus au Covid-19 avec le nombre de décès aux États-Unis attribuables au diabète, aux maladies cardiovasculaires et à d'autres maladies immunosuppressives. M. Ayyadurai est convaincu que seule une approche holistique et des soins particuliers du système immunitaire peuvent être la réponse à cette épidémie et à celles qui sont à venir. D’après lui, la théorie selon laquelle les bactéries ou les virus peuvent tuer les humains est tout simplement fausse. De plus en plus de personnes vivent en bonne santé et comprennent que les médicaments sont toxiques. L'industrie pharmaceutique s'en rend également compte, car ses bénéfices diminuent. C'est pourquoi l'industrie pharmaceutique se concentre maintenant sur la production de vaccins et ouvre un nouveau secteur d'activité avec la maladie du coronavirus.
La conclusion de Shiva Ayyadurai est la suivante : De nombreux médecins et scientifiques pendant la crise du coronavirus ne disent plus la vérité mais préfèrent ramper par crainte de perdre leur emploi et de ne plus pouvoir nourrir leur famille.
Mais maintenant, écoutez l'interview de la chaîne de télévision « La part manquante », que Jasmin Kosubek a réalisée avec Shiva Ayyadurai.
de rh.
Sources / Liens :
Interview avec Shiva Ayyadurai:
https://www.youtube.com/watch?v=w0DMuH44h1Y&;feature=youtu.be
https://www.kla.tv/16618
https://www.kla.tv/Coronavirus-fr/16619
18.06.2020
À l'heure actuelle, partout dans le monde, des mesures drastiques sont prises au nom de la crise du coronavirus, et pour cette raison il faut s'attendre à des conséquences financières et économiques dévastatrices. Il est à craindre qu'à long terme, cela s'accompagne d'une détérioration massive de notre niveau de vie et, par conséquent, d'une réduction de notre espérance de vie. Cependant des pays comme la Suède et la Biélorussie ont prouvé qu'ils pouvaient fonctionner sans que tout s’arrête. Néanmoins, la plupart des gouvernements ne se laissent pas convaincre de revenir à la normalité. Mais quelles pourraient être les raisons à cela ?
Le scientifique et politicien indo-américain Shiva Ayyadurai, titulaire de quatre diplômes d'ingénieur du célèbre Massachusetts Institute of Technology, et qui s'est principalement concentré sur la biologie des systèmes, décrit cette crise comme : « the biggest fearmongering hoax ever » en français : « le plus grand canular générateur de peur de tous les temps. » Il confirme cette affirmation en comparant le nombre de décès dus au Covid-19 avec le nombre de décès aux États-Unis attribuables au diabète, aux maladies cardiovasculaires et à d'autres maladies immunosuppressives. M. Ayyadurai est convaincu que seule une approche holistique et des soins particuliers du système immunitaire peuvent être la réponse à cette épidémie et à celles qui sont à venir. D’après lui, la théorie selon laquelle les bactéries ou les virus peuvent tuer les humains est tout simplement fausse. De plus en plus de personnes vivent en bonne santé et comprennent que les médicaments sont toxiques. L'industrie pharmaceutique s'en rend également compte, car ses bénéfices diminuent. C'est pourquoi l'industrie pharmaceutique se concentre maintenant sur la production de vaccins et ouvre un nouveau secteur d'activité avec la maladie du coronavirus.
La conclusion de Shiva Ayyadurai est la suivante : De nombreux médecins et scientifiques pendant la crise du coronavirus ne disent plus la vérité mais préfèrent ramper par crainte de perdre leur emploi et de ne plus pouvoir nourrir leur famille.
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