Ο Τζο Μπάιντεν λέει ότι έχει δημιουργήσει τον πιο εκτεταμένο οργανισμό «απάτης ψηφοφόρων» στην ιστορία..... 💥 Joe Biden says he's built most extensive "voter fraud" org in history

"...Μέχρι τώρα, έχει καταγραφεί σωρεία εκλογικών παραβιάσεων και νοθείας, στην Πενσυλβάνια, το Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν, την Νεβάδα, την Αριζόνα, την Τζώρτζια και τη Βόρεια Καρολίνα. Οι εκλογικοί αντιπρόσωποι του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, πετάγονται έξω από τα εκλογικά κέντρα στην Πενσυλβάνια, ώστε να μην μπορούν να παρακολουθήσουν την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Νεκροί, δείχνει να έχουν ψηφίσει σε Νεβάδα και Αριζόνα. Μη μόνιμοι κάτοικοι αυτών των Πολιτειών, έχουν ψηφίσει στην Νεβάδα. Εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοδέλτια, χωρίς σφραγίδα του ταχυδρομείου και χωρίς πιστοποίηση της αυθεντικότητας του προσώπου που έστειλε το ψηφοδέλτιο, γίνονται αποδεκτά σε πολλές Πολιτείες. Σάκοι, με ψήφους στρατιωτικών, που κατά μεγάλη πλειοψηφία στηρίζουν Τραμπ, βρέθηκαν πεταμένοι. Άλλοι σάκοι, εμφανίζονται μέσα στη νύχτα στα εκλογικά κέντρα που κατά «σύμπτωση» περιέχουν από 90% – 100%, έχουν ψήφους υπέρ του Μπάιντεν. Τα τυπογραφεία των Δημοκρατικών, δουλεύουν μέρα νύχτα, όπως όλα δείχνουν, για να παράγουν ψηφοδέλτια! Σε ορισμένες Πολιτείες, η εκλογική επιτροπή, δέχεται ψηφοδέλτια ακόμα και για δέκα μέρες μετά το πέρας των εκλογών. Δηλαδή, θα είναι ανοιχτά τα «μαγαζιά», μέχρι να τυπωθούν από τα τυπογραφεία, όσα ψηφοδέλτια είναι απαραίτητα για να βγει ο Μπάιντεν. Ο Τεξανός Γερουσιαστής, Τεντ Κρουζ, που εργάσθηκε ως νομικός σύμβουλος του Μπους στην υπόθεση της νοθείας της Φλώριντα από τον Αλ Γκορ, σε έξαλλη κατάσταση έλεγε, ότι δε γίνεται στη δική του Πολιτεία, που έχει δέκα εκατομμύρια πληθυσμό, η διαδικασία να έχει τελειώσει σε ένα βράδυ και στην Πενσυλβάνια, για παράδειγμα, να θέλουν εβδομάδες για να κάνουν την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων.Όλα αυτά, συμβαίνουν αποκλειστικά και μόνο, σε Πολιτείες που έχουν Δημοκρατικούς Κυβερνήτες! Σε ελληνικές αναλογίες, για να γίνει σαφές και κατανοητό σε όλους τι συμβαίνει, είναι σαν κάποιοι να έχουν δώσει στην εκλογική περιφέρεια της Β΄ Αθηνών, την αποκλειστική εξουσία στην Αντίφα και τον ΑΝΤΑΡΣΥΑ, να κάνουν την υποδοχή και καταμέτρηση ψηφοδελτίων, ακόμα και δέκα μέρες μετά τις εκλογές!Είναι τόσο μεγάλη και εκτεταμένη η νοθεία, που έχει καθηλώσει και έχει σοκάρει ακόμα και το επιτελείο του Τραμπ! Δε ξέρουν από που να αρχίσουν και που να τελειώσουν, που λέει ο λόγος.Ο Ρούντι Τζουλιάνι, μαζί με μεγάλες ομάδες δικηγόρων, έχουν καταφθάσει στις επίμαχες Πολιτείες. Ο πρώην διευθυντής της Υπηρεσίας Εθνικής ασφάλειας, Ρικ Γκρενέλ, με ειδική ομάδα, συνδράμει στις έρευνες και ήδη, έχει ζητηθεί η παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του FBI, στην παρακολούθηση των διαδικασιών και στην τήρηση της νομιμότητας. Ο καλύτερος ερευνητής Δημοσιογράφος στις ΗΠΑ , ο Τζον Σάλομον, με μεγάλη ομάδα ερευνητών δημοσιογράφων, έχει αρχίσει το ψάξιμο σε 4 Πολιτείες. Το επιτελείο Τραμπ, έχει ρίξει στη μάχη τα πολύ σκληρά καρύδια και ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση της μαφίας των Δημοκρατικών.Η στρατηγική του για την τελική νίκη, όπως καταγράφεται και μπορούμε να την αξιολογήσουμε, περιλαμβάνει πρώτα, νομικές κινήσεις σε τοπικό επίπεδο. Τοπικά δικαστήρια, μετά Πολιτειακά και στο τέλος, προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ταυτόχρονα, συλλογή όλων των αποδεικτικών στοιχείων που στοιχειοθετούν την νοθεία. Από δικηγόρους και δημοσιογράφους. Το μεγάλο όπλο, όμως, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, στην περίπτωση που οι δικαστές που πρόσκεινται στους Δημοκρατικούς, δεν τιμήσουν τον όρκο τους για ανεξαρτησία και αμεροληψία, είναι η προσφυγή στα Πολιτειακά Κοινοβούλια, των επίμαχων Πολιτειών, που ελέγχονται όλα από τους Ρεπουμπλικανούς, ώστε κατά το Σύνταγμα, αυτά, να εκλέξουν τους εκλέκτορες του Κολεγίου των αντιπροσώπων και έπειτα να πάνε στο Κογκρέσο, όπου θα δώσουν το χρίσμα στον Πρόεδρο Τραμπ. Ούτε η Γερουσία θα δημιουργήσει πρόβλημα, καθώς η πλειοψηφία αυτής, ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς. Όλα λοιπόν, τα θεσμικά όπλα, είναι στα χέρια των Ρεπουμπλικανών και του Προέδρου Τραμπ. Όλα τα καλά χαρτιά είναι στην κατοχή του και ο χρόνος από εδώ και πέρα, δουλεύει υπέρ του. Όσο περισσότερα στοιχεία για νοθεία συγκεντρωθούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το σοκ της κοινής γνώμης και η έγκρισή της στην όλη διαδικασία.Ήδη από χθες, τα σάπια Μέσα Ενημέρωσης στις ΗΠΑ, προσπαθούν να περιορίσουν την ελευθερία του λόγου και να διακόψουν κάθε δημόσια συζήτηση περί νοθείας. Έκοψαν στον αέρα το μήνυμα Τραμπ προς τον Αμερικανικό λαό και εγκαλούν το Fox, ώστε να μη δίνει δημόσιο βήμα σε δημοσιογράφους, όπως ο Χάνιτι και ο Κάρλσον, για να μιλάνε περί νοθείας. Ερχόμαστε λοιπόν, στο σημείο της χθεσινής μας ανάλυσης, καθώς βλέπουμε ότι το Fox, θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε αυτή την εκλογική διαδικασία, όπως μας δείχνουν και οι σφοδρές αντιδράσεις των Αριστερών ΜΜΕ. ......"ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΣΤΟ....