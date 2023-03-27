Смотрим Константина Березина

0:12 / 33:13 О количестве видео, созданных Константином Березиным. Оригинал видео: Украина ответит адекватно, замерзать так всем. Путинские либерасты.

https://www.youtube.com/watch?v=LA4IYFDGK-w&t=203s

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Оставим за кадром личность Вячеслава Мальцева и сосредоточимся на видео Константина Александровича Березина. На данный момент их создано 713 и это не забывая о том, что Константин ещё и журналист. Я благодарю Константина за то, что он не забывает регулярно упоминать в своих видео тяжелую ситуацию, в которой оказались иноземцы, защищающие Украину и политические беженцы в Европе, а так же отдельно благодарю за то, что он регулярно говорит о той печальной ситуации, в которой я оказался в Австрии. Тут надо напомнить, что в настоящий момент я нахожусь в Австрии под угрозой выдачи на расправу в путинскую россию. 30.04.2019 я получил отказ в предоставлении политического убежища в Австрии, подписанный директором федерального ведомства по делам иностранцев и убежища по фамилии нуссбаумер, В основу отказа была положена наглая, чудовищная ложь, оправдание международного терроризма и преступного путинского режима. В подобной же ситуации оказалась масса беженцев из России, находящихся в ЕС и открыто выступивших против путинского режима. Что касательно созданного Константином и частично удалённого ютупом контента, то я уже не однократно призывал всех, кого интересуется OS Linux, open source, а так же альтернативные социальные сети и свобода в интернете помочь с распространением материалов Константина Березина. Разумеется я готов помочь всем желающим. Для того чтобы лучше понять в какой стране я нахожусь и с целью помочь Константину в распространении его контента я решил опросить русскоязычных блогеров Австрии. Задача была следующей. Австрия. Зайти на канал каждого русскоязычного блогера Австрии и предложить на своём австрийском русскоязычном канале рассказать о Константине Березине и по возможности провести с ним эфир (ну это только если есть необходимость и возможность). Окончил я всё это занятие часов в двенадцать ночи. И ТАК. Что получилось? Австрийские русскоязычные блогеры. Обошел 32 канала с данным предложением. Из них. Один канал украиномовный. Без знания украинской мовы можно вообще не заходить. Это к вопросу о языке. Ладно порадуемся хотя бы за украинскую мову. Только два или три из тридцати двух блогеров откликнулись и выразили желание написать Константину. Одна дама, вышедшая замуж за австрийца вообще заявила, в своём видео, что ей страшно быть русской, ну и не стыдно разумеется. Кто её пугал в Австрии достоверно не известно. И не удивляйтесь. Основное содержание русскоязычных каналов в Австрии - это рассказать о природе. Не понятно, а чем им природа в России не нравится. К примеру на Дальнем Востоке гораздо красивее, чем в Австрии да и плюс океан есть. Ну и конечно бытовуха. Как же не рассказать о том, что в Австрии сахар слаще и масло жирнее. Пусть завидуют соотечественники. Это к вопросу о русском мире и русской идее. Я всегда говорил, что русская идея заключается в том, чтобы наворовать и слинять на Запад и если не наворовали, то тоже слинять. Тема обсуждения в комментариях под такими каналами та же. Те кто в России пытаются обосрать тех кто на Западе, а те кто на Западе пытаются обосрать тех кто в России. Наверное Константин Александрович и зрители зададут вопрос? А сколько русскоязычных каналов в Австрии посвящены политике? Ответ: НОЛЬ! Ну и соответственно небольшая часть каналов посвящена взаимопомощи украинцев украинцам, что в общем понятно и полезно. Несколько украинских блогеров даже написали: Слава Украине! Сразу скажу, что некоторые каналы попадаются не первый год. На них не то, что Константина, меня игнорируют, с моими неудобными вопросами. Надо было видеть их лица на стримах. Выражение только бы не политика. Только бы против российской или австрийской власти что-нибудь не сказать. В общем картина печальная. Основная масса русскоязычных блогеров Австрии - это даже не вата, а приспособленцы, которые либо боятся, либо не желают сказать, что либо против властей России, Австрии да и вообще против любых властей или даже хотя бы задеть эту тему.