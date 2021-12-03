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Nessuna Paura 09 Ottobre 2020
leplaylist
leplaylist
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23 views • December 03, 2021
Canale audio Swami Nirav https://soundcloud.com/swaminirav
Canzone Nessuna Paura https://soundcloud.com/swaminirav/nessuna-paura

Massimiliano Marano https://www.tinelli.eu/max.html

ATTENZIONE: TUTTI I LINK DEI VIDEO BRIGHTEON SONO BANNATI A LIVELLO MONDIALE DALLA MAGGIOR PARTE DEI SOCIAL (es. Facebook, Twitter, Whatsapp ecc.)
AL MOMENTO FUNZIONA TELEGRAM E QUASI TUTTE LE E MAIL.

https://www.tinelli.eu

Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli

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1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli
2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo

Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists

My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103


✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.
✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.
Keywords
unpluggeddinomusicatinellichitarra
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