Agricultores en Pánico: Sin Suministros [Ice Age Farmer]

Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.Emisión de Christian Westbrook [Ice Age Farmer] del 2 de noviembre del 2021:Son el culto a la muerte y la escasez. Buscan el colapso necesario para poder intervenir a través de entes autárquicos globalistas que resuelvan las crisis que ellos mismos diseñan y así tener la excusa de introducir "nuevas tecnologías".Artículo de marzo del 2020 subido a la página de la Universidad de Cornell, que tiene como principal financista a Bill Gates e históricamente está ligada a Skull and Bones. Uno de los miles de ejemplos de edición genética a través del alimento:Refrescando el Memorándum 200 (NSSM 200, 1974) de Henry Kissinger:El "Reset the Table" que escribió durante el 2020 la Fundación Rockefeller:Bill Gates (junto a Google Ventures) es el principal accionista de Impossible Foods, una de esas monstruosidades biotecnológicas que quieren que comamos. Gates no sólo es el máximo terrateniente de Estados Unidos, sino que su proyecto AgOne [AgTech en Latinoamérica] también cooptó, por ejemplo, la agricultura argentina, país que eligió como punto de inicio para sus experimentos. Artículo de julio del 2020: