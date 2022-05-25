ΑΝ ΑΝΑΡΩΤΙΕΣΤΕ ΕΑΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ? Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ !

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13 views • May 25, 2022
Πρώην C.I.A. αποκαλύπτει τον ΠΑΡΑΝΟΜΟ κόσμο του "Υπόγειου" Βιο-Χάκινγκ.
Στις 17 Απριλίου, 2018 - Ο πρώην υπάλληλος της CIA, Δρ Charles Morgan (ειδικός στη νευροβιολογία) μιλάει σε δόκιμους και καθηγητές στο West Point (Ακαδημία) για μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογίας, της νευροβιολογίας και της επιστήμης των ανθρώπων στον πόλεμο. Η νευροβιολογική και εγκληματολογική έρευνα του Dr. Morgan τον έχει καθιερώσει ως διεθνή εμπειρογνώμονα σε θέματα διαταραχής μετατραυματικού στρες, μνήμης αυτόπτων μαρτύρων και ανθρώπινων ικανοτήτων σε συνθήκες υψηλού στρες. Η εκδήλωση οργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από το Ινστιτούτο Σύγχρονου Πολέμου στο West Point.
Ο Δρ Charles Morgan αναφέρεται στις επαναστατικές ανακαλύψεις του υπόγειου κόσμου του βιο-χάκινγκ και στο πώς αυτές μπορούν να είναι δυνητικά σπουδαίες ή καταστροφικές, ανάλογα με το ποιος χρησιμοποιείται η γνώση.
Ο Δρ Charles Morgan μίλησε στην Ακαδημία West Point για τη δυνατότητα επεξεργασίας του DNA με σκοπό τον έλεγχο του νου. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαγράψει ή ακόμα και να αλλάξει τη μνήμη σας.
Καταλήγει με τη πρόταση: "Μπορείς να εισάγεις βλαστοκύτταρα να ενεργοποιήσουν οτιδήποτε στον εγκέφαλο" σημαίνει ότι μπορείς επίσης να βάλεις βλαστοκύτταρα να απενεργοποιήσουν οτιδήποτε θέλουν στον εγκέφαλο του ατόμου, όπως να το μετατρέψεις σε ζόμπι. Και κάποιος στη συνέχεια θα αναρωτηθεί και θα προβληματιστεί για το τι πραγματικά περιέχουν οι γονιδιακές θεραπείες για την covid19?!
Χρονικές σημάνσεις:
00:00 - Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε αισθητηριακές πληροφορίες ακριβώς όπως στο Matrix;
00:50 - Τα πειράματα της DARRPA
01:30 - Η υπόγεια κοινότητα του βιο-χάκινγκ
04:05 - Πειράματα άμεσης επικοινωνίας από εγκέφαλο σε εγκέφαλο
06:08 - Σχεδιαστική Ιατρική & Θεραπεία + Τεχνολογία CRISPR (Real Life Star Trek!)
07:50 - Το μέλλον της Ιατρικής (γονιδιακή συρραφή) Δημιουργώντας ανθρώπους σχεδιαστές
09:40 - Σχεδιαστές υποδοχείς που μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως (DREADDS)
10:35 - Τηλεχειρισμός του ανθρώπινου εγκεφάλου
ΠΗΓΗ: https://www.youtube.com/watch?v=cTtIPBPSv0U&;t=0s
Στις 17 Απριλίου, 2018 - Ο πρώην υπάλληλος της CIA, Δρ Charles Morgan (ειδικός στη νευροβιολογία) μιλάει σε δόκιμους και καθηγητές στο West Point (Ακαδημία) για μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογίας, της νευροβιολογίας και της επιστήμης των ανθρώπων στον πόλεμο. Η νευροβιολογική και εγκληματολογική έρευνα του Dr. Morgan τον έχει καθιερώσει ως διεθνή εμπειρογνώμονα σε θέματα διαταραχής μετατραυματικού στρες, μνήμης αυτόπτων μαρτύρων και ανθρώπινων ικανοτήτων σε συνθήκες υψηλού στρες. Η εκδήλωση οργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από το Ινστιτούτο Σύγχρονου Πολέμου στο West Point.
Ο Δρ Charles Morgan αναφέρεται στις επαναστατικές ανακαλύψεις του υπόγειου κόσμου του βιο-χάκινγκ και στο πώς αυτές μπορούν να είναι δυνητικά σπουδαίες ή καταστροφικές, ανάλογα με το ποιος χρησιμοποιείται η γνώση.
Ο Δρ Charles Morgan μίλησε στην Ακαδημία West Point για τη δυνατότητα επεξεργασίας του DNA με σκοπό τον έλεγχο του νου. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαγράψει ή ακόμα και να αλλάξει τη μνήμη σας.
Καταλήγει με τη πρόταση: "Μπορείς να εισάγεις βλαστοκύτταρα να ενεργοποιήσουν οτιδήποτε στον εγκέφαλο" σημαίνει ότι μπορείς επίσης να βάλεις βλαστοκύτταρα να απενεργοποιήσουν οτιδήποτε θέλουν στον εγκέφαλο του ατόμου, όπως να το μετατρέψεις σε ζόμπι. Και κάποιος στη συνέχεια θα αναρωτηθεί και θα προβληματιστεί για το τι πραγματικά περιέχουν οι γονιδιακές θεραπείες για την covid19?!
Χρονικές σημάνσεις:
00:00 - Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε αισθητηριακές πληροφορίες ακριβώς όπως στο Matrix;
00:50 - Τα πειράματα της DARRPA
01:30 - Η υπόγεια κοινότητα του βιο-χάκινγκ
04:05 - Πειράματα άμεσης επικοινωνίας από εγκέφαλο σε εγκέφαλο
06:08 - Σχεδιαστική Ιατρική & Θεραπεία + Τεχνολογία CRISPR (Real Life Star Trek!)
07:50 - Το μέλλον της Ιατρικής (γονιδιακή συρραφή) Δημιουργώντας ανθρώπους σχεδιαστές
09:40 - Σχεδιαστές υποδοχείς που μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως (DREADDS)
10:35 - Τηλεχειρισμός του ανθρώπινου εγκεφάλου
ΠΗΓΗ: https://www.youtube.com/watch?v=cTtIPBPSv0U&;t=0s
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