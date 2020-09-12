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D003. Bolivia. Universidad produce CDS para salvar vidas. Parte 1/2.
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17 views • September 12, 2020
La Directora de Carrera de Ingeniería Ambiental del Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno de Santa Cruz de la Sierra; M. SC. Eidy Schmitter, esta agradecida de poder ayudar a salvar vidas con la producción de CDS (Solución Dióxido de Cloro) y pide la ayuda a autoridades y más instituciones para producir la sustancia a una mayor escala. En la parte 2 del video, desde el laboratorio de la facultad nos explican como es que se produce la sustancia, la Ing. Química Magaly Romero nos lo explica.
No automedicarse. Cuidado con comprar CDS adulterado. Acudir a un médico que ha utilizado el CDS antes de consumirlo.
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