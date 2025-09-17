π. Θ. Ζήσης, "Ο Προσωπικός Αριθμός: απρόσωπος, ανελεύθερος, αντιανθρώπινος και αντιχριστιανικός".

Ομιλία π. Θεόδωρου Ζήση με θέμα:" Ὁ Προσωπικός Ἀριθμός εἶναι ἀπρόσωπος, ἀνελεύθερος, ἀντιανθρώπινος καί ἀντιχριστιανικός " "Ἀριθμοποίηση τοῦ ἀνθρώπου, ψηφιακή σκλαβιά, ἀπώλεια τῆς ἰδιωτικότητας, προετοιμασία τοῦ ἐσχατολογικοῦ Χαράγματος". Τήν Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης ἐπανήρχισε τά καθιερωμένα κυριακάτικα μαθήματά του γιά τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος (2025-2026) στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν , πού γίνονται στίς ὧρες 11:30 - 13:00. Στό πρῶτο του μάθημα ἀνέπτυξε τό ἐπίκαιρο θέμα: " Ὁ Προσωπικός Ἀριθμός εἶναι ἀπρόσωπος, ἀνελεύθερος, ἀντιανθρώπινος καί ἀντιχριστιανικός". Πρίν ἀπό τήν ἀνάπτυξη τοῦ θέματος, λόγῳ τῆς ἑορτολογικῆς συγκυρίας, ὁ π. Θεόδωρος παρουσίασε δύο γεγονότα πού συνδέονται μέ τήν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπό τήν ζωή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, πού δείχνουν τήν ἀξεπέραστη παρρησία του ἐνώπιον τῶν ἰσχυρῶν, καί τήν μαρτυρική τρίμηνη πορεία του, κατά τό τέλος τῆς τριετοῦς ἐξορίας του (404-407), καθ΄ ὅλην τήν διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 407. Εἶχε ἀπαγορεύσει ὁ Ἅγιος στήν Αὐτοκράτειρα Εὐδοξία νά εἰσέλθει στόν Ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας, κατά τήν Ἑορτή τοῦ Σταυροῦ, γιατί εἶχε κλέψει τόν ἀγρό μιᾶς πτωχῆς χήρας· ἐπίσης, ὁ ἴδιος ἐκοιμήθη στίς 14 Σεπτεμβρίου (τοῦ 407), ταλαιπωρημένος καί ἐξουθενωμένος ἀπό τήν τρίμηνη ὁδοιπορία ἀπό τήν Κουκουσό τῆς Ἀρμενίας στά Κόμανα τοῦ Πόντου. Γιά τόν "Προσωπικό Ἀριθμό", πού ἐπιβάλλει ὐποχρεωτικά ἡ Κυβέρνηση Μητσοτάκη σέ ὅλους τούς πολίτες, ὁ π. Θεόδωρος ἀνέπτυξε μέ βάη τήν χριστιανική ἀνθρωπολογία, ὅτι ὁ Π.Α. ("Προσωπικός Ἀριθμός") προετοιμάζει τήν ψηφιακή αἰχμαλωσία τῶν πολιτῶν, τήν στέρηση τῆς ἐλευθερίας των, τήν κατάργηση τῆς ἰδιωτικότητας καί τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐνεργειῶν τους· ἀντίκειται στήν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων Πατέρων περί τῆς ἀπόλυτης ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ὡς εἰκόνας τῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὁ ἀποκλεισμός ὅσων δέν θά λάβουν τόν Π.Α. ἀπό ὅλες τίς οἰκονομικές συναλλαγές, ἀπό τήν εἴσπραξη τῶν μισθῶν καί συντάξεων καί ἀπό ἄλλες κοινωνικές παροχές καθιστᾷ τήν ψηφιακή ταυτότητα καί τόν "Προσωπικό Ἀριθμό" προχάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου κατά τήν Ἀποκάλυψη, ὅπως ἤδη ἔχει ἐπισημάνει ὁ Ἅγιος Παΐσιος καί πολλοί σύγχρονοι Γέροντες καί Θεολόγοι. Δυστυχῶς, ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δέν βλέπει θεολογικούς λόγους πού νά ἀπαγορεύουν τήν λήψη τοῦ "Προσωπικοῦ Ἀριθμοῦ". Διαφορετικά, ἄν οἱ Ἐπίσκοποι, ἡ Ἱεραρχία, μέ ἀπόφασή της ἐξέφραζε τήν ἀνετίθεσή της καί κινητοποιοῦσε ὅλους τούς Ἱερεῖς, πού μπορεῖ καί τώρα νά τό πράξει, ἡ Κυβέρνηση θά ἀπέσυρε τόν σχετικό νόμο. Κρίμα, πού δέν ὑπάρχουν οὔτε Χρυσόστομοι, οὔτε Αὐγουστῖνοι (Καντιώτηδες).