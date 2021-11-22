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По всему миру люди уколотые прививкой мрут как мухи. Вы не укололись؟ Поздравляем, у вас есть Мозг!
Vera Nika
Vera Nika
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17103 views • November 22, 2021

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ), позже разберётесь! Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

__________ 

"По всему миру люди уколотые прививкой мрут как мухи. Из того, что происходит, информации доносится только капелька. Всё пока скрывается насколько возможно!" Но и то что становится известно, впечатляет...

ЗАГОЛОВКИ НОВОСТЕЙ по официальным данным: "- Вакцинированные англичане моложе 60 лет умирают в два раза чаще, чем невакцинированные люди того же возраста";

"- Специалисты ждут массовые смерти вакцинированных и считают, что они станут переносчиками вирусов";

"- Правительство Соединенного Королевства опубликовало новые данные, показывающие, что подавляющее большинство случаев смерти по «дельта-варианту» происходит среди людей, которые «полностью вакцинировались»";

"- Поголовно привитая Монголия повторила израильскую вспышку «коронавируса»";

"- Руководители Коммунистической партии Китая (КПК) обсуждают будущее Соединенных Штатов после распространения вакцины - «Все, кто принимал вакцину, умрут», - говорят они";

"- Бывший вице президент Pfizer Майкл Йедон «Мы прямо пред вратами ада»"; ... т.д.

«Поражающие факторы вакцинации» — читать статью https://justpaste.it/porajayuschie-faktory-vakcinacii (Скачать в формате pdf — https://justpaste.it/porajayuschie-faktory-vakcinacii/pdf ).

«Защита от приближающейся мировой принудительной вакцинации-чипизации» — https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/238340-zashchita-ot-priblizhayushcheysya-mirovoy-prinuditelnoy-vakcinacii-chipizacii 

_________________________ 

«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2021. https://youtu.be/TUGEO13dfp0 ).

_______________________________ Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta 

Keywords
vaccinationtechnologycontroltranshumanismtotalchippingcoronaviruskoronavirusgenocidluciferin
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