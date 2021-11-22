По всему миру люди уколотые прививкой мрут как мухи. Вы не укололись؟ Поздравляем, у вас есть Мозг!

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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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"По всему миру люди уколотые прививкой мрут как мухи.
Из того, что происходит, информации доносится только капелька. Всё пока скрывается насколько возможно!" Но и то что становится известно, впечатляет...
ЗАГОЛОВКИ НОВОСТЕЙ по официальным данным: "- Вакцинированные англичане моложе 60 лет умирают в два раза чаще, чем невакцинированные люди того же возраста";
"- Специалисты ждут массовые смерти вакцинированных и считают, что они станут переносчиками вирусов";
"- Правительство Соединенного Королевства опубликовало новые данные, показывающие, что подавляющее большинство случаев смерти по «дельта-варианту» происходит среди людей, которые «полностью вакцинировались»";
"- Поголовно привитая Монголия повторила израильскую вспышку «коронавируса»";
"- Руководители Коммунистической партии Китая (КПК) обсуждают будущее Соединенных Штатов после распространения вакцины - «Все, кто принимал вакцину, умрут», - говорят они";
"- Бывший вице президент Pfizer Майкл Йедон «Мы прямо пред вратами ада»"; ... т.д.
«Поражающие факторы вакцинации» — читать статью https://justpaste.it/porajayuschie-faktory-vakcinacii (Скачать в формате pdf — https://justpaste.it/porajayuschie-faktory-vakcinacii/pdf ).
«Защита от приближающейся мировой принудительной вакцинации-чипизации» — https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/238340-zashchita-ot-priblizhayushcheysya-mirovoy-prinuditelnoy-vakcinacii-chipizacii
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«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2021. https://youtu.be/TUGEO13dfp0 ).
_______________________________ Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta