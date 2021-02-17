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ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ COVID-19!!!!!!!!!!
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40 views • February 17, 2021
Μια δασκάλα προκάλεσε αναταραχή αφού μοιράστηκε ένα βίντεο απ' την νέα αίθουσά της ''που μοιάζει με φυλακή'' κατά παραγγελία με φραγμούς για να προλάβουν τη διασπορά του κορονο-ιού. Η δασκάλα δημοτικού της Νότιας Καρολίνας, Teresa Holmes, πολύ λογικά επισήμανε ότι οι φραγμοί δυσκολεύουν τους μαθητές να βλέπουν τον πίνακα απ' τις ''φυλακές-μαντριά'' τους από πλεξιγκλάς, και επίσης αναρωτιέται πως υποτίθεται θα καθαρίζει τα διαχωριστικά (στα διαλείμματα) μεταξύ των τάξεων. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης απάντησε καλώντας την Holmes να διαγράψει το βίντεο και να μην το ''κάνει να μοιάζει ως κάτι αρνητικό''. Οι φραγμοί από πλεξιγκλάς εγκαταστάθηκαν στα σχολεία της Διεύθυνσης για 5 εκατομμύρια δολάρια, ως μέρος μιας προσπάθειας ν' ανοίξουν ξανά με ασφάλεια οι αίθουσες. Ενώ τα μέτρα μπορεί να φαίνονται ασφαλή στην πράξη, μερικοί ειδικοί υγείας αμφισβήτησαν την αποτελεσματικότητά τους, αποκαλώντας τον αυτόν έναν ''εικονικό'' αντί για επιστημονικά αποδεδειγμένο τρόπο πρόληψης της διασποράς του covid-19, ανάφερε η εφημερίδα του Τσάρλεστον ''The Post and Courier''.
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