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Silvano Trotta - Vaccins - Maître JP JOSEPH
luciole
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4 views • June 23, 2020
Import YT 23 jun 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=7vjcS-R0OJc
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ

Vous êtes nombreux à me poser des questions sur l'obligation vaccinale. Voici les réponses d'un avocat spécialisé dans le domaine.

Le Blog de Maitre Joseph :
https://blogavocat.fr/space/jean-pierre.joseph

Décret 2018 :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/1/25/SSAP1732098D/jo/texte

Décret 1952 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0%26dateJO=19520305%26numTexte=02595%26pageDebut=02595%26pageFin=

Système HLA par Jean Dausset :
https://www.academie-sciences.fr/fr/Evolution-des-disciplines-et-histoire-des-decouvertes/la-decouverte-du-systeme-hla-par-le-professeur-jean-dausset-prix-nobel-de-medecine.html

https://www.revmed.ch/RMS/2009/RMS-208/Jean-Dausset-la-mort-d-un-Nobel-de-medecine

https://www.infovaccin.fr/198101.html

https://www.fredzone.org/tous-les-groupes-sanguins-ne-seraient-pas-egaux-face-au-covid-19-988

Stress, Peur, Immunité :
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/stress-stress-diminue-nos-defenses-immunitaires-50069/

Aluminium Vaccins :
https://www.ipsn.eu/wp-content/uploads/2019/07/64_FOURTILLAN-La-premi%C3%A8re-dose-dalu-inject%C3%A9e-est-5-%C3%A0-6-fois-sup%C3%A9rieure-%C3%A0-la-dose-minimale-toxique.pdf

https://blogavocat.fr/space/jean-pierre.joseph/content/vaccins--mais-alors-on-nous-aurait-menti--_686ce59c-cd93-4513-b4c3-450158f332d6

Pour vous aider :
https://www.infovaccin.fr

https://www.alis-france.com

Documentaire à regarder : Silence on vaccine
https://www.youtube.com/watch?v=JbL4JjOwMEk
Pour la "version longue" originale : https://www.youtube.com/watch?v=N2K7ZLLCFGg
Keywords
bigpharmavaccinsmensongesante en danger
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