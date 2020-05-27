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Silvano Trotta - Assainir le Marécage....
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4 views • May 27, 2020
Import YT 26 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=t6bY5br96u4
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Les Bonnes Nouvelles sont à la fin de la vidéo, car il faut bien comprendre avant....
Sources :
https://conexaopolitica.com.br/ultimas/brazilian-scientists-and-academics-write-an-open-letter-on-the-science-of-the-coronavirus-pandemic/
https://asscat-hepatitis.org/ca/coronavirus-gilead-i-seimc-formen-a-mes-de-8-000-professionals
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/arriva-svolta-laboratorio-abbiamo-isolato-coronavirus-1865730.html
https://www.lessymboles.com/une-etude-chinoise-demontre-que-lhcq-est-active/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Lettre-MDS-289
https://www.dna.fr/edition-strasbourg/2020/05/25/l-arrete-obligeant-au-port-du-masque-en-centre-ville-est-suspendu
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/coronavirus-le-conseil-d-etat-rejette-l-appel-de-sceaux-sur-les-masques-obligatoires-17-04-2020-8301537.php-t-il
https://www.youtube.com/channel/UCWc3I_Jt_YV3qtEvtvNOs-A
https://www.youtube.com/watch?v=RW6mH-8Uw8Y
https://www.fort-russ.com/2020/05/major-who-makes-about-face-and-rules-out-second-corona-wave-breaks-with-bill-gates-predictive-model/
https://www.fort-russ.com/2020/05/crooks-two-moderna-executives-sold-30-million-of-stock-before-truth-about-vaccine-trial-failure-was-uncovered/
https://www.mac4ever.com/actu/153933_la-fondation-bill-gates-s-offre-1-demi-million-d-aapl-covid-19
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Les Bonnes Nouvelles sont à la fin de la vidéo, car il faut bien comprendre avant....
Sources :
https://conexaopolitica.com.br/ultimas/brazilian-scientists-and-academics-write-an-open-letter-on-the-science-of-the-coronavirus-pandemic/
https://asscat-hepatitis.org/ca/coronavirus-gilead-i-seimc-formen-a-mes-de-8-000-professionals
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/arriva-svolta-laboratorio-abbiamo-isolato-coronavirus-1865730.html
https://www.lessymboles.com/une-etude-chinoise-demontre-que-lhcq-est-active/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Lettre-MDS-289
https://www.dna.fr/edition-strasbourg/2020/05/25/l-arrete-obligeant-au-port-du-masque-en-centre-ville-est-suspendu
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/coronavirus-le-conseil-d-etat-rejette-l-appel-de-sceaux-sur-les-masques-obligatoires-17-04-2020-8301537.php-t-il
https://www.youtube.com/channel/UCWc3I_Jt_YV3qtEvtvNOs-A
https://www.youtube.com/watch?v=RW6mH-8Uw8Y
https://www.fort-russ.com/2020/05/major-who-makes-about-face-and-rules-out-second-corona-wave-breaks-with-bill-gates-predictive-model/
https://www.fort-russ.com/2020/05/crooks-two-moderna-executives-sold-30-million-of-stock-before-truth-about-vaccine-trial-failure-was-uncovered/
https://www.mac4ever.com/actu/153933_la-fondation-bill-gates-s-offre-1-demi-million-d-aapl-covid-19
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