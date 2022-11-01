De echte berg Sinaï in Saoedi-Arabië: Exodus is echt - Dutch Audio

Doe mee met onze oktober 2022 tour naar de berg Sinaï! ➡️ https://livingpassages.com/tour/saudi-arabia-mt-sinai-midian-ryan-mauro/

Bekijk de volledige documentaire: De berg van Mozes vinden: de echte berg Sinaï in Saoedi-Arabië

https://www.youtube.com/watch?v=YjrxHqNy5CQ

Sodom en Gomorra is echt: jongeren verdienen een gezonde rebellie

https://www.brighteon.com/13c99532-3c27-4fc5-ac67-25907f4c8150

Bekijk meer:

​​Ron Wyatt Discoveries -2022- Gomorrah- Red Sea Crossing- Mt Sinai- Noah-s Ark (met links naar veel meer video's)

https://www.brighteon.com/8b890d1f-d654-446e-8cfd-c9da59fb9ef9

Bekijk het diepgaande bewijs dat in deze film wordt gepresenteerd en dat voor uzelf een van de meest fundamentele gebeurtenissen in de Bijbel bevestigt!

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