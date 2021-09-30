Nou mensen, we zijn de pisang want niemand minder dan Olofje van Doorn zit achter ons aan!

Natuurlijk weet echt niemand wie Olofje is, Olofje is namelijk een kleurloos manneke die even zijn momentje deze week had samen met wappie Rogiertje Flop waar ze garant stonden voor de meest treurige demonstratie ooit.

En in plaats van dankbaar te zijn dat wij aandacht aan dit besteden schiet Olofje helemaal in de stress. Op YouTube, Twitter, Facebook en zelfs hier in de reactiepanelen laat hij duidelijk merken dat hij het niet zo leuk vindt dat we zijn 'content' hebben gebruikt.

Of we het even weg wilden halen anders zou er heel veel gezeur komen.



Ja mensen de vriendjes Rogier en Olofje zijn dus ook al ontdaan, maar helaas voor Olofje gaan we natuurlijk niets verwijderen.

Een beetje onaardig allemaal, toch zien we ook leuke dingen van Olofje, niet iedereen weet dat Olofje ook heel goed kan drummen.

Misschien had muziekwappie Olof dat drumstel mee kunnen nemen naar de treurige demonstratie in Maastricht?

Het wachten is nu op Rogier met zijn panfluit. Kom dan!