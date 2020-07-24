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Het vierde vragenuurtje met huisarts Rob Elens
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3 views • July 24, 2020
Rob Elens, Blue Tiger Studio, 6 juni 2020
Als inleiding bespreekt Tom Zwitser met Karel van Wolferen en Rob Elens het frauduleuze onderzoek in The Lancet
Teken de petitie!
https://zelfzorgcovid19.nl/petitie/
Vervolgens komen de vragen van lezers aan de orde:
Astaxanthine beschermt iedere lichaamscel niet alleen aan de buitenkant maar ook aan de binnenkant. Is dit supplement bruikbaar als preventie tegen Covid-19?
Reserveratol als alternatief voor Quercetine?
https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpcell.00139.2009
https://www.researchgate.net/publication/26317958_Effect_of_resveratrol_and_zinc_on_intracellular_zinc_status_in_normal_human_prostate_epithelial_cells
Is Rutine een alternatief voor Quercetine?
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/135843-rutine-een-gezonde-flavonoide.html
Hooikoorts en corona?
Corona onder dieren: Veearts Annemarie Olsman stelt een vraag aan dr Elens.
Mogelijk zijn jullie hier al van op de hoogte; de zomeralsem ofwel artemisia annua die heel goed als alternatief ingezet kan worden voor hydroxychloriquine.
Ik heb net op café Weltschmerz het interview met Willem Engel gekeken en hier wordt onderstreept wat aan supplementen helpt. Mijn vraag is HCQ is niet goed voor hartpatiënten met gebruik van medicijnen die oa de bloeddruk regelen. Geld dit ook voor quercitine of kan ik dat gewoon nemen? QUERCETINE KAN hartkloppingen geven (zie mail), dosering evt voorwaardelijk maken?
Quercetine in NL heel lastig te bestellen, goede nieuws is in Duitsland is er makkelijk aan te komen.
Ik las zojuist dat er in Rusland ook een onderzoek gedaan wordt naar de effectiviteit van Lactoferrine. Dit is het bestanddeel van moedermelk dat de pasgeborene beschermt en het immuunsysteem verder opbouwt. Een antiviraal effect is bekend. Kent Rob Elens dit middel/supplement (Colostrum) en worden hier verder nog onderzoeken naar gedaan ivm Corona? Zie ook deze studie: https://www.researchgate.net/publication/340464937_Lactoferrin_as_potential_preventative_and_treatment_for_COVID-19
Koeien in het Zwitserse Grindelwald. Kinderen in bergdorpjes drinken rauwe melk en hebben minder last van allergieën en virusinfecties. In China wordt momenteel campagne gevoerd om meer melk te drinken. Het doel: weerstand opbouwen tegen het coronavirus. De nieuwssite Food Navigators Asia melde dat vier organisaties daartoe een nieuwe richtlijn hebben ontwikkeld.
Ik heb al eerder een bericht gestuurd over de werking van Curcumine (Kurkuma plant familie van Gember) tegen covid-19, naar aanleiding van eerdere publicaties in het buitenland. Inmiddels is er ook weer een nieuwe studie: https://www.researchgate.net/publication/341513369_Potential_effects_of_curcumin_in_the_treatment_of_COVID_-19_infection
Ik heb een vraag over Zink. Ik wil het als aanvulling gebruiken maar als suplement zitten er vaak andere stoffen (E nummers)bij die ik liever niet neem. Er is er 1 van Solaray van 50mg zink citraat , ik vraag mij of dat niet teveel is als aanvulling?
Ik heb een vraagje over de Quercetine. Al een paar keer ervaar ik een enorme hoofdpijn na inname. Dit lijkt me niet zo'n goed teken. Werkt de aanvulling ook zonder het gebruik van dit supplement? Ik laat het middel liever achterwege.
Kent U, buiten een bloedonderzoek via de huisarts, goede testen waarmee eventuele chronische tekorten aan essentiële nutriënten gemeten kunnen worden?
Als inleiding bespreekt Tom Zwitser met Karel van Wolferen en Rob Elens het frauduleuze onderzoek in The Lancet
Teken de petitie!
https://zelfzorgcovid19.nl/petitie/
Vervolgens komen de vragen van lezers aan de orde:
Astaxanthine beschermt iedere lichaamscel niet alleen aan de buitenkant maar ook aan de binnenkant. Is dit supplement bruikbaar als preventie tegen Covid-19?
Reserveratol als alternatief voor Quercetine?
https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpcell.00139.2009
https://www.researchgate.net/publication/26317958_Effect_of_resveratrol_and_zinc_on_intracellular_zinc_status_in_normal_human_prostate_epithelial_cells
Is Rutine een alternatief voor Quercetine?
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/135843-rutine-een-gezonde-flavonoide.html
Hooikoorts en corona?
Corona onder dieren: Veearts Annemarie Olsman stelt een vraag aan dr Elens.
Mogelijk zijn jullie hier al van op de hoogte; de zomeralsem ofwel artemisia annua die heel goed als alternatief ingezet kan worden voor hydroxychloriquine.
Ik heb net op café Weltschmerz het interview met Willem Engel gekeken en hier wordt onderstreept wat aan supplementen helpt. Mijn vraag is HCQ is niet goed voor hartpatiënten met gebruik van medicijnen die oa de bloeddruk regelen. Geld dit ook voor quercitine of kan ik dat gewoon nemen? QUERCETINE KAN hartkloppingen geven (zie mail), dosering evt voorwaardelijk maken?
Quercetine in NL heel lastig te bestellen, goede nieuws is in Duitsland is er makkelijk aan te komen.
Ik las zojuist dat er in Rusland ook een onderzoek gedaan wordt naar de effectiviteit van Lactoferrine. Dit is het bestanddeel van moedermelk dat de pasgeborene beschermt en het immuunsysteem verder opbouwt. Een antiviraal effect is bekend. Kent Rob Elens dit middel/supplement (Colostrum) en worden hier verder nog onderzoeken naar gedaan ivm Corona? Zie ook deze studie: https://www.researchgate.net/publication/340464937_Lactoferrin_as_potential_preventative_and_treatment_for_COVID-19
Koeien in het Zwitserse Grindelwald. Kinderen in bergdorpjes drinken rauwe melk en hebben minder last van allergieën en virusinfecties. In China wordt momenteel campagne gevoerd om meer melk te drinken. Het doel: weerstand opbouwen tegen het coronavirus. De nieuwssite Food Navigators Asia melde dat vier organisaties daartoe een nieuwe richtlijn hebben ontwikkeld.
Ik heb al eerder een bericht gestuurd over de werking van Curcumine (Kurkuma plant familie van Gember) tegen covid-19, naar aanleiding van eerdere publicaties in het buitenland. Inmiddels is er ook weer een nieuwe studie: https://www.researchgate.net/publication/341513369_Potential_effects_of_curcumin_in_the_treatment_of_COVID_-19_infection
Ik heb een vraag over Zink. Ik wil het als aanvulling gebruiken maar als suplement zitten er vaak andere stoffen (E nummers)bij die ik liever niet neem. Er is er 1 van Solaray van 50mg zink citraat , ik vraag mij of dat niet teveel is als aanvulling?
Ik heb een vraagje over de Quercetine. Al een paar keer ervaar ik een enorme hoofdpijn na inname. Dit lijkt me niet zo'n goed teken. Werkt de aanvulling ook zonder het gebruik van dit supplement? Ik laat het middel liever achterwege.
Kent U, buiten een bloedonderzoek via de huisarts, goede testen waarmee eventuele chronische tekorten aan essentiële nutriënten gemeten kunnen worden?
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