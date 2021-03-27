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Algoritmo de 3 digitos + casos nuevos para noticias de COVID-19?
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20 views • March 27, 2021
Un fenómeno raro ha sido documentado por varios usuarios de internet: la habilidad de buscar cualquier número de 3 dígitos más "casos nuevos" y hacer aparecer un resultado por cada número de 3 dígitos de 1-999.
Aquí empezamos una exploración científica de ese fenómeno para intentar probar lo falso. Si la falsificación de ese fenómeno no es posible, tendremos que buscar otras teorías para su explicación, por lo cual haremos en el video siguiente.
Este documento se puede ver y descargar en formato académico formal aquí:
https://drive.google.com/file/d/10v1Q2gUmVW_oENHevo2sIEiGKoffST5i/view?usp=sharing
Todo el código está incluido para su reproducción o falsificación por parte de otros investigadores.
Aquí empezamos una exploración científica de ese fenómeno para intentar probar lo falso. Si la falsificación de ese fenómeno no es posible, tendremos que buscar otras teorías para su explicación, por lo cual haremos en el video siguiente.
Este documento se puede ver y descargar en formato académico formal aquí:
https://drive.google.com/file/d/10v1Q2gUmVW_oENHevo2sIEiGKoffST5i/view?usp=sharing
Todo el código está incluido para su reproducción o falsificación por parte de otros investigadores.
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