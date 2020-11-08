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Die Rückkehr: Janett Seemann & Stan Maillaud Doku Deutsch Französisch, 2015
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21 views • November 08, 2020
2015: Deutsch/Französisch. Janett Seemann & Stan Maillaud analysieren französische Fälle von (rituellem) Missbrauch an (Klein)Kindern, die in weiterer Folge den Müttern von staatlicher Seite weggenommen werden, zu den Täterkreisen gebracht werden. Die betroffenen Mütter werden dabei stigmatisiert, kriminalisiert, vor allem pathologisiert um die jeweiligen Täterkreise vor strafrechtlichen Konsequenzen zu schützen [...] Dabei spielt es keine Rolle, ob die jeweiligen Mütter zuvor Hausfrauen ohne Berufsausbildung, hochkarätige Akademikerinnen oder - wie in einem Beispiel skizziert - ausgezeichnete Berufssoldatinnen sind. Diese detailierte Analyse erklärt exzellent den modus operandi der Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften - weltweit - in Fällen von extremen Missbrauch und Folter an (Klein)Kindern.
Stan Maillaud und Janett Seemann waren lange wegen ihrer mutigen Aufklärungsarbeit auf der Flucht und wurden 2019 in Venezuela gefasst und nach Frankreich ausgeliefert. Derzeit ist Stan Maillaud als ehemaliger Polizist in Frankreich im Gefängnis, über den Verbleibt von Janett Seemann ist derzeit wenig bekannt.
Donations/Spenden: Janett Seemann, Spardabank Hannover, Allemagne - - - Iban: DE24 2509 0500 0005 2275 00 - - - BIC: GENODEF1S09
Stan Maillaud und Janett Seemann waren lange wegen ihrer mutigen Aufklärungsarbeit auf der Flucht und wurden 2019 in Venezuela gefasst und nach Frankreich ausgeliefert. Derzeit ist Stan Maillaud als ehemaliger Polizist in Frankreich im Gefängnis, über den Verbleibt von Janett Seemann ist derzeit wenig bekannt.
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