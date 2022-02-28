No es Ucrania, Rusia ni EEUU, es Palestina ocupada ahora.



Una niña palestina de 12 años es agredida brutalmente por Israel en Jerusalén, que ha sido ocupada.



Esto NO LO MUESTRAN los medios de comunicación.



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