Sanningsministeriet - ett reportage av Per Shapiro för Folkets radio

Enbart de gångna två åren har världen sett en explosionsartad framväxt av nya institutioner, informationsprojekt, så kallade faktagranskare, seminarier och vidareutbildningar, artikelserier, TV- och radioprogram och mycket, mycket annat som handlar om att skydda allmänheten från desinformation.





Vad det i praktiken ofta är fråga om är att hindra information som på något sätt motsäger det officiella narrativet. Så var exempelvis fallet med New York Post-storyn om Hunter Bidens laptop – en helt legitim nyhetsstory som blockades av Twitter.





Det här är det första av två program om det framväxande digitala kontrollsamhället. Vi ska få stifta bekantskap med nya Myndigheten för psykologiskt försvar, och vi ska prata om hur närmandet till Nato påverkar den svenska yttrandefriheten.

Det ska också handla om målsättningen att bygga ”vetenskapligt konsensus” kring frågor som rör Agenda 2030 – Narrativet med stort N.





Ett reportage av Per Shapiro.





Slutmix: Samuel Tyskling





Medverkande:





Mikael Östlund, presschef vid Myndigheten för psykologiskt försvar.





Susanne Dodillet, idéhistoriker och lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.





Max Tegmark, professor i fysik vid Massachusetts institute of technology, driver nyhetssajten Improve The News.





Jacob Nordangård, teknik- och vetenskapshistoriker.





Meia-Chita Tegmark, psykologiforskare, medgrundare av Future of life Institute.





John Kiriakou, visselblåsare och avhoppad CIA-officer, numera fri skribent.





Håkan Sundberg, tidigare tjänsteman vid miljöpartiet.





källa:

https://folketsradio.se/sanningsministeriet/