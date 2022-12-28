Η ΔΟΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΤΗΣ ΟΜΙΧΛΩΔΟΥΣ
ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ-ΘΡΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ
ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ ΕΥΦΡΟΣΥΝΟ ΣΑΒΒΑΪΤΗ https://rumble.com/v22opgu-heretic-lies-of-antichrist.html
ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΔΟΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΙΧΛΩΔΟΥΣ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ-ΘΡΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ «ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ
ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ ΕΥΦΡΟΣΥΝΟ ΣΑΒΒΑΪΤΗ ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΗΜΕΡΟΓΙΤΕΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΩΣ ΚΟΙΝΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑΤΙ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
ΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΤΕ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΥΣ
ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΘΡΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΕΣ… ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ ΟΠΩΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ https://rumble.com/vhp893-29730567.html ΣΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΜΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v22k6ea-christ-is-the-only-true-love.html
,
https://www.brighteon.com/4d20f6e8-8400-4d28-9078-69ac1c3df181 , https://ugetube.com/watch/C5AFKK8jcletTAn .
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ
ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΟ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗ
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΑΝΑΛΑΜΠΙΣΤΗ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ [email protected]
, "ΙΩΑΝΝΗ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ" ΚΑΙ ΑΛΛΟ "ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟ" ΨΕΥΤΗ...
ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΟΤΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ
ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v22hpay-antichrist-zionism.html
, https://www.brighteon.com/59c23fef-5c90-4203-86b0-fb74dc84bf0a , https://ugetube.com/watch/Hodw8bBw5bj169a
Η
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΣΙΓΟΣΒΗΝΕΙ ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΑ ΛΑΜΠΕΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑ
ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΓΕΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ https://rumble.com/v1www0s-heretic-antichrist-hate-and-lies-from-the-satanist-giannis-lampropoulos.html , https://www.brighteon.com/fd8d4c71-0d85-4e4e-897a-66781dbb1c4d , https://ugetube.com/watch/tWaN3MzjTiMhc14
Τό χάραγμα τοῦ Θηρίου 666 καί ὁ οἰκονομικός ἀποκλεισμός. Ο Μαρμαρωμένος βασιλιάς δεν υπάρχει. Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ. Π. Αθανάσιος Μυτιληναίος https://www.brighteon.com/901e893b-8a5f-44ed-9d2f-02f79b99a58e , https://ugetube.com/watch/iMmhwrQf8tYuNvv , https://rumble.com/v17eil9-the-mark-of-the-beast-666.html .
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΨΕΥΔΟΑΝΑΛΑΜΠΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ «ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓΙΩΝ» ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ https://www.brighteon.com/8a16f55e-23a4-406b-be55-3cc47ef35972
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (Επιλέξτε την μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση 780p HD ΑΝ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm " (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://rumble.com/vhp893-29730567.html ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O .
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