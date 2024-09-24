Judge explains the basis of Article 61

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Article 61 has been invoked!
Magna Carta lawful document peace treaty forever.
Charles a Rothschild has been stalking / terrorizing my self in his choppers
24/9/24 N177SA, G-RANL UNSAFE FLY REPORTED
DEW: mobile vehicle is an aircraft.
20070139247
MADE WELL OVER 30,000 DANGEROUS FLYING REPORTS TO CAA AND HAVE HAD NOT ONE RESPONCE
WB569, WG458, A6 ECZ, WB697, ZM311, ZM419, G-FLXI, G-OJWS, N111SC, ZZ176, ZM403, ZM408, G-ZEBY, G-GDFN, G-RIZZ, G-OATL, G-FNOT, N2445V, G-OBMS, G-BRAK, G-WEND, G-AYMK, G-WEEV, G-NICU, G-BBMB, G-MFLT, G-OANN, G-BNJH, G-JOHA, G-JABZ, G-CMEI, G-SACT, G-CCYJ, G-CCNR, G-CFDO, G-AYRT, G-HPIN, G-EORG, G-IDFE, 2 EMBR, G-WEFR, G-RVSE, KAF 343, G-DGPS, G-VCML, G-BOYV, G-AYOW, G-SCPD, G-BSYV, G-NHVP, G-BIOB, OY YNS, G-OSAF, G-CEGP, G-IDFE,
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