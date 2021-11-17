Bondye Ka Beni Syndica Nou – Que Dieu bénisse nos syndicats de Martinique

Voici les syndicats des travailleurs Martiniquais sont mobilisé pour empêcher l’obligation d’injection et le pass vaccinal qui ne dit pas son nom.

Honneur et respect à nos compatriotes courageux qui défendent les travailleurs Martiniquais, mais aussi tous les martiniquais et surtout tous les enfants de la Martinique.



Un Homme appartient a celui auquel il se soumet.



Mais ou est l’Église ?

Je ne doute pas qu’il y ait de nombreux Chretiens parmi ces syndicalistes…

Rappelons-nous...

Mais ou est l’Église ? N’est-ce pas à elle de montrer l’exemple ? N’a-t-elle pas assez d’exemples de résistance ? Pourtant...

• Jesus-Christ ne s’est soumis ni aux religieux, ni aux politiques de l’époque, si ce n’est pour monter à la croix du calvaire pour nous apporter le salut…

• Les apôtre Saint Pierre et Saint Paul, comme leur Seigneur ne sont soumis ni aux religieux, ni aux politiques de l’époque qui voulaient les empêcher de prêcher l’evangile de Christ,

• L’apôtre Saint Paul comme Pierre, obéissait plutôt a Dieu qu’aux hommes,

• Hier tout le village de Dieulefit, rempli de Chrétiens authentiques résistât à la tyrannie des Allemands et de leurs collabos, en organisant la protection des persécutes de l’époque, les enfants juifs,

• Aujourd’hui, en Californie, le pasteur Mc Arthur a refusé le dictât gouvernemental dans son église et a renvoyer César chez César lui disant de s’occuper de ses affaires

• Aujoudhui des responsables chrétiens chinois refusent de soumettre leur enseignements a l’approbation du Parti Communiste Chinois...

Mais uu est l’Église de France?

C’est elle qui doit incarner :

la résistance contre l’esprit du monde, contre le péché, contre le diable, contre ses œuvres, la résistance à tous les collabos des ténèbres qui aujourd’hui sont légions.

• Comment accepter tous ces mensonges des hommes d’Eglise qui sèment la confusion dans le coeurs de Chrétiens mal affermis.

• Comment dire que se faire injecter un poison est un acte d’amour ?

• Comment dire qu’un entreprise menée par les ténèbres est agrée de Dieu ?



Honte à tous les évêques, curés, pasteur, hommes d’église ayant charge d’âmes qui ont abusé de la confiance de leurs frères et soaurs lorsqu’ils les ont encouragés à se faire injecter ce produit expérimental que les puissances financières et leurs collabos appellent vaccin!

Malheur à eux, qui ont semé la confusion dans le coeur de leurs fidèles. Tout le monde sait l’influence qu’ils exercent sur nombre d’entre eux… L’Apotre Saint Paul ne disait-il pas « soyez mes imitateurs ! ». Quel est le message qu’ils envoient à leur fidèle quand eux-mêmes se font injecter?

Repentez-vous vous tous, évêques, curés, pasteur, hommes d’église, indignes qui n’avez pas averti vos fidèles de la nature spirituelle de ces injections. Si elles deviennent obligatoire et que nulle ne peut acheter ni vendre sans elles qu’est ce que nous écritures sainte déclarent-elles ?



Tout Un Homme a un maître qui est son Seigneur et auquel il est dévoué !



Nul ne peut servir deux maîtres !?...



Un Chrétien n’a qu’un maître, son Seigneur à lui, c’est Jesus-Christ



Chretiens Chretiennes de Martiniques...

Les complots ourdi par les Hommes rebelles à Dieu et inspirés par le diable se sont multipliés depuis le grand complot ayant mené Jésus-Christ à la crucifixion.

Sous nos yeux, de nombreux et perfides complots amènent méthodiquement l’antéchrist à la gouvernance mondiale.

Dans nos Bible il est écrit que :

• Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.

• Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil,

• Ils ne supporteront pas la saine doctrine,

• mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables,

• ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.

• aimant le plaisir plus que Dieu,

• ayant l'apparence de la piété,

• mais reniant ce qui en fait la force.



Chretiens Chretiennes de Martiniques :

• Prenons exemple sur nos syndicats,

• Debout, résistons, montrons l’exemple,

• Refusons l’obligation d’injection,

• Refusons le pass vaccinal,

• Refusons de porter ce masque, cette muselière qui ne sert qu’a nous tenir en laisse, en marquant notre démission,

• Refusons la soumission aux conducteurs spirituels indignes,

• Fuyions les communautés dont ils ont la charge,

• Prêchons tous la bonne nouvelle de l’évangile de Christ !

Un Chrétien consacré qui a le discernement spirituel possède la sagesse de Dieu. Au lieu d’etre un complotistes, il est :

1. COMPLOTS LUCIDES,

2. COMPLOTS PROOF,

3. COMPLOTEURS DETECTEUR !