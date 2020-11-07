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QUÉ ES MONTSERRAT, con Octavi Piulats
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54 views • November 07, 2020
Octavi Piulats es profesor de Antropología Filosófica y Filosofía de la Cultura en la Universidad de Barcelona. Está doctorado en Filosofía por la Universidad J.W. Goethe de Frankfurt amb Main.
Impulsor y redactor de la revista naturalista "Integral", ha editado numerosos artículos y ensayos sobre ecología, antropología y naturaleza.
Entre diversos libros publicados, podemos destacar aquí su ensayo "Goethe y Montserrat" donde se narra la fascinación del Clasicismo y Romanticismo europeos hacia la montaña de Montserrat.
Octavi a su vez, se sintió fascinado por la montaña, y lleva años recorriendo sus caminos, visitando sus ermitas y estudiando su historia.
Con este video nos introduce un poco en qué es y qué significa Montserrat, y en los dos siguientes nos contará cómo iniciarse a la montaña y descubrir sus secretos.
https://octavipiulats.com/
Un reportaje de Alicia Ninou
https://timefortruth.es/
Impulsor y redactor de la revista naturalista "Integral", ha editado numerosos artículos y ensayos sobre ecología, antropología y naturaleza.
Entre diversos libros publicados, podemos destacar aquí su ensayo "Goethe y Montserrat" donde se narra la fascinación del Clasicismo y Romanticismo europeos hacia la montaña de Montserrat.
Octavi a su vez, se sintió fascinado por la montaña, y lleva años recorriendo sus caminos, visitando sus ermitas y estudiando su historia.
Con este video nos introduce un poco en qué es y qué significa Montserrat, y en los dos siguientes nos contará cómo iniciarse a la montaña y descubrir sus secretos.
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