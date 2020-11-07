QUÉ ES MONTSERRAT, con Octavi Piulats

Octavi Piulats es profesor de Antropología Filosófica y Filosofía de la Cultura en la Universidad de Barcelona. Está doctorado en Filosofía por la Universidad J.W. Goethe de Frankfurt amb Main.Impulsor y redactor de la revista naturalista "Integral", ha editado numerosos artículos y ensayos sobre ecología, antropología y naturaleza.Entre diversos libros publicados, podemos destacar aquí su ensayo "Goethe y Montserrat" donde se narra la fascinación del Clasicismo y Romanticismo europeos hacia la montaña de Montserrat.Octavi a su vez, se sintió fascinado por la montaña, y lleva años recorriendo sus caminos, visitando sus ermitas y estudiando su historia.Con este video nos introduce un poco en qué es y qué significa Montserrat, y en los dos siguientes nos contará cómo iniciarse a la montaña y descubrir sus secretos.Un reportaje de Alicia Ninou