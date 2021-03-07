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Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΟΠΕΡΕΤΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
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764 views • March 07, 2021
Kι ενώ 2 βδομάδες το χτίζαμε την τελευταία νύχτα γκρεμιζόταν. Πάντα οι ειδικοί, φωτεινοί και γεμάτοι ελπίδα μας βαστούσαν στις πλάτες τους όμως η τραγική μοίρα των μανταλωμένων και φιμωμένων δεν λέει να αλλάξει. Βλέπεις τα πράγματα είναι πιο δύσκολα τώρα που ο ιός έφερε κάτι ξένους παικταράδες-μεταλλάξεις με τρομερή επαφή με τα δίχτυα. Παρόλ'αυτά απ’ό,τι έχω καταλάβει η κόπωση μας οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε προλάβει να κοπανήσουμε τις βελόνες για να πάμε μετά να περηφανευτούμε στους φίλους μας στο facebook πως μαζί με τα 2 φίμωτρα θα φοράμε και λουρί 2 χιλιομέτρων μπολιασμένοι εις διπλούν.
Παράλληλα με την ύστατη προσπάθεια συμμαζέματος του κοπαδιού λένε να ψευτοανοίξουν το λιανεμπόριο και τα σχολεια. Τα μεν με περιορισμούς που δεν μπορούν να γλιτώσουν την καταστροφή τους τα δε πιθανότατα με τεστ σε δασκάλους και παιδιά όπως μαθαίνουμε σε άλλες χώρες. Αλλά για το πρώτο αναφερθήκαμε και στην επένδυση για το cloud της amazon η οποία έχει οριστεί να ελέγχει το παγκόσμιο λιανεμπόριο στη νεα κατάσταση.
Όπως επίσης δεν μπορούσαμε και να μη μιλήσουμε για την κατάσταση στο Ισραήλ που πιλοτικά δοκιμάζεται ο,τι θέλουν να εφαρμόσουν για τον έλεγχο των ανθρώπων με τη χρήση της τεχνολογίας η οποία δεν έχει τους ανθρώπινους περιορισμούς.
Και κοιτώντας παλιότερα είδαμε για μια ακόμα φορά πώς η τωρινή μεταβατική κατάσταση προς μια νεα απόλυτα παγκοσμιοποιημένη ήταν προκαθορισμένη από καιρό και φυσικά δεν μπορούσε παρα να μην αφορά ένα παγκόσμιο νόμισμα, βεβαιότατα και ψηφιακό, διότι η παραγωγη του χρήματος ήταν πάντα το μέγιστο όπλο της ολοκληρωτικής ψευδοαρχής.
Και ενώ στης Άρτας για να σταθεί όρθιο το γεφύρι έπρεπε να χτιστεί η γυναίκα του πρωτομάστορα εγώ θα έλεγα στο δικό μας να χτίσουμε τον πρωτομάστορα της απάτης και να απελευθερωθούμε ολοκληρωτικά από κάθε δόλωμα του και προσκόλληση με το εγκληματικό σύστημα του.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
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**Όλοι οι σύνδεσμοι της εκπομπής δε χωρούν εδώ κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/i-tragiki-opereta-enos-sygxronou-gefyriou-tis-artas**
«Να μη μιλάτε και να μην γελάτε δυνατά Όχι καφέ σε παγκάκι» η Βάνα Παπαευαγγέλου προειδοποιεί https://youtu.be/bXjdr-yY87I
Αποκλειστικό βίντεο από την συνεδρίαση της επιτροπής των ειδικών https://twitter.com/Mpoumpi/status/1367189738080329732
Χρόνοπουλος: Το όριο με τα 2 χιλιόμετρα δεν ισχύει μέσα στον δήμο και για το sms 6
https://www.skai.gr/news/greece/xronopoulos-to-orio-me-ta-2-xiliometra-den-isxyei-mesa-ston-dimo-kai-gia-to-sms-6
Οι Ευρωπαίοι παίρνουν πίσω τις ζωές τους: Αγνοούν τις απαγορεύσεις των κυβερνήσεων και βγαίνουν έξω μαζικά! (φώτο) https://www.pronews.gr/kosmos/967229_oi-eyropaioi-pairnoyn-piso-tis-zoes-toys-agnooyn-tis-apagoreyseis-ton-kyverniseon-kai
Δραματική έκκληση Μητσοτάκη: Είναι κρίμα τώρα που βλέπουμε την έξοδο να γίνει μεγάλη ζημιά https://fraptime.eu/dramatiki-ekklisi-mitsotaki-einai-krima-tora-poy-vlepoyme-tin-exodo-na-ginei-megali-zimia/
Lockdown: Ιδού το σχέδιο μετά την άρση – «Λίφτινγκ» στο λιανεμπόριο https://www.newsit.gr/ellada/Lockdown-idou-to-sxedio-meta-tin-arsi-liftingk-sto-lianemporio/3234752/
Impressed by Greece, Amazon Expands Further in Athens https://greekreporter.com/2021/03/01/impressed-by-greece-amazon-expands-further-in-athens/
Amazon is 3D-scanning people's bodies in exchange for gift cards https://mashable.com/article/amazon-body-labs-image-scanning-study/
Amazon: Σούπερ μάρκετ στο Λονδίνο χωρίς ταμεία https://m.naftemporiki.gr/story/1699358/amazon-souper-market-sto-londino-xoris-tameia
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https://www.newsit.gr/ellada/sxoleia-ayta-tha-anoiksoun-prota-an-piasei-topo-to-neo-lockdown-video/3234785/
Χαμός σε Λύκειο στη Λεμεσό: Μπάχαλο με τεστ – Δεκάδες θετικοί έγιναν αρνητικοί
https://www.sigmalive.com/news/local/748517/xamos-se-lykeio-sti-lemeso-mpaxalo-me-test-dekades-thetikoi-eginan-arnitikoi
Greece presses EU to ‘move more quickly’ on vaccine passports https://www.ft.com/content/c11156ac-07c6-4859-80a2-bdae692bff38
EU coronavirus summit: Vaccine certificates expected by summer https://www.dw.com/en/eu-coronavirus-summit-vaccine-certificates-expected-by-summer/a-56701869
Υποχρεωτικός εμβολιασμός τώρα
https://www.kathimerini.gr/opinion/561279439/ypochreotikos-emvoliasmos-tora/
Παράλληλα με την ύστατη προσπάθεια συμμαζέματος του κοπαδιού λένε να ψευτοανοίξουν το λιανεμπόριο και τα σχολεια. Τα μεν με περιορισμούς που δεν μπορούν να γλιτώσουν την καταστροφή τους τα δε πιθανότατα με τεστ σε δασκάλους και παιδιά όπως μαθαίνουμε σε άλλες χώρες. Αλλά για το πρώτο αναφερθήκαμε και στην επένδυση για το cloud της amazon η οποία έχει οριστεί να ελέγχει το παγκόσμιο λιανεμπόριο στη νεα κατάσταση.
Όπως επίσης δεν μπορούσαμε και να μη μιλήσουμε για την κατάσταση στο Ισραήλ που πιλοτικά δοκιμάζεται ο,τι θέλουν να εφαρμόσουν για τον έλεγχο των ανθρώπων με τη χρήση της τεχνολογίας η οποία δεν έχει τους ανθρώπινους περιορισμούς.
Και κοιτώντας παλιότερα είδαμε για μια ακόμα φορά πώς η τωρινή μεταβατική κατάσταση προς μια νεα απόλυτα παγκοσμιοποιημένη ήταν προκαθορισμένη από καιρό και φυσικά δεν μπορούσε παρα να μην αφορά ένα παγκόσμιο νόμισμα, βεβαιότατα και ψηφιακό, διότι η παραγωγη του χρήματος ήταν πάντα το μέγιστο όπλο της ολοκληρωτικής ψευδοαρχής.
Και ενώ στης Άρτας για να σταθεί όρθιο το γεφύρι έπρεπε να χτιστεί η γυναίκα του πρωτομάστορα εγώ θα έλεγα στο δικό μας να χτίσουμε τον πρωτομάστορα της απάτης και να απελευθερωθούμε ολοκληρωτικά από κάθε δόλωμα του και προσκόλληση με το εγκληματικό σύστημα του.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
**Όλοι οι σύνδεσμοι της εκπομπής δε χωρούν εδώ κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/i-tragiki-opereta-enos-sygxronou-gefyriou-tis-artas**
«Να μη μιλάτε και να μην γελάτε δυνατά Όχι καφέ σε παγκάκι» η Βάνα Παπαευαγγέλου προειδοποιεί https://youtu.be/bXjdr-yY87I
Αποκλειστικό βίντεο από την συνεδρίαση της επιτροπής των ειδικών https://twitter.com/Mpoumpi/status/1367189738080329732
Χρόνοπουλος: Το όριο με τα 2 χιλιόμετρα δεν ισχύει μέσα στον δήμο και για το sms 6
https://www.skai.gr/news/greece/xronopoulos-to-orio-me-ta-2-xiliometra-den-isxyei-mesa-ston-dimo-kai-gia-to-sms-6
Οι Ευρωπαίοι παίρνουν πίσω τις ζωές τους: Αγνοούν τις απαγορεύσεις των κυβερνήσεων και βγαίνουν έξω μαζικά! (φώτο) https://www.pronews.gr/kosmos/967229_oi-eyropaioi-pairnoyn-piso-tis-zoes-toys-agnooyn-tis-apagoreyseis-ton-kyverniseon-kai
Δραματική έκκληση Μητσοτάκη: Είναι κρίμα τώρα που βλέπουμε την έξοδο να γίνει μεγάλη ζημιά https://fraptime.eu/dramatiki-ekklisi-mitsotaki-einai-krima-tora-poy-vlepoyme-tin-exodo-na-ginei-megali-zimia/
Lockdown: Ιδού το σχέδιο μετά την άρση – «Λίφτινγκ» στο λιανεμπόριο https://www.newsit.gr/ellada/Lockdown-idou-to-sxedio-meta-tin-arsi-liftingk-sto-lianemporio/3234752/
Impressed by Greece, Amazon Expands Further in Athens https://greekreporter.com/2021/03/01/impressed-by-greece-amazon-expands-further-in-athens/
Amazon is 3D-scanning people's bodies in exchange for gift cards https://mashable.com/article/amazon-body-labs-image-scanning-study/
Amazon: Σούπερ μάρκετ στο Λονδίνο χωρίς ταμεία https://m.naftemporiki.gr/story/1699358/amazon-souper-market-sto-londino-xoris-tameia
Σχολεία: Αυτά θα ανοίξουν πρώτα αν «πιάσει» τόπο το νέο lockdown (video)
https://www.newsit.gr/ellada/sxoleia-ayta-tha-anoiksoun-prota-an-piasei-topo-to-neo-lockdown-video/3234785/
Χαμός σε Λύκειο στη Λεμεσό: Μπάχαλο με τεστ – Δεκάδες θετικοί έγιναν αρνητικοί
https://www.sigmalive.com/news/local/748517/xamos-se-lykeio-sti-lemeso-mpaxalo-me-test-dekades-thetikoi-eginan-arnitikoi
Greece presses EU to ‘move more quickly’ on vaccine passports https://www.ft.com/content/c11156ac-07c6-4859-80a2-bdae692bff38
EU coronavirus summit: Vaccine certificates expected by summer https://www.dw.com/en/eu-coronavirus-summit-vaccine-certificates-expected-by-summer/a-56701869
Υποχρεωτικός εμβολιασμός τώρα
https://www.kathimerini.gr/opinion/561279439/ypochreotikos-emvoliasmos-tora/
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