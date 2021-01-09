ΤΙ ΕΚΑΝΕ Ο ΤΡΑΜΠ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΧΡΌΝΙΑ...

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231 views • January 09, 2021



Καλημέρα φίλε Αποστόλη! Εδώ γίνεται "πυρηνικός βομβαρδισμός" πληροφοριών. Έχουμε στην κυριολεξία πόλεμο. Το μόνο που μένει είναι να βγούνε τα τανκς και τα όπλα. Η φασιστερά έχει ξεκινήσει τη δικτατορία. Εάν αυτό επιτραπεί να συνεχίσει, έρχεται και το τέλος του πλανήτη.

Για την κοπέλα που δολοφονήθηκε. Δε δολοφονήθηκε. Είναι στημένο από την Ελίτ. Βγήκανε δυο αναλυτές, ένας εκ των οποίων είναι έμπειρος στη βαλλιστική. Το όπλο είχε άσφαιρα. Οι αστυνομικοί πίσω από την κοπέλα είναι ψεύτικοι (έχουν αναγνωριστεί). Η πορεία της σφαίρας είναι φυσικώς αδύνατη και υποδεικνύει ότι σφηνώθηκε στο λαιμό της, γιατί εάν το τραύμα ήταν διαμπερές, θα υπήρχε διασπορά αίματος. Δεν υπήρξε καμία διαφορά, ούτε κατά το χτύπημα. Η κοπέλα κρατούσε το λάθος μέρος του λαιμού της και με το λάθος χέρι. Πυροβολήθηκε από αριστερά, και κράταγε το δεξί μέρος του λαιμού της με το δεξί χέρι. Αυτό έπρεπε να είχε 100% επιφέρει διαμπερές τραύμα. Αυτό δε συνέβη. Επίσης, ο κάθε στρατιωτικός γνωρίζει ότι τραύμα στο δεξί μέρος του λαιμού απαιτεί κλείσιμο πληγής με το αριστερό χέρι, λόγω αυξημένης δύναμης. Η κοπέλα το "έκλεισε" με το δεξί. Δεν είναι βετεράνος στρατιωτικός. Οι πληροφορίες της είναι 100% ψεύτικες.



Μετά την ανάλυση, κάθισα με τη γυναίκα μου (έμπειρη νοσοκόμα με χρόνια σε trauma emergency units & ψυχιατρική). Σε ανάλυση σχεδόν καρέ-καρέ, φτάσαμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Το αίμα που έδειξε από το στόμα δεν ανταποκρίνεται στο είδος του υποτιθέμενου τραύματος. Είναι σα ν' αδειάζεις βαρέλι και να γεμίζεις μετά βίας φλυτζάνι του εσπρέσσο.



Ένας αναλυτής τράβηξε όλες τις πληροφορίες της "δολοφονημένης". Όλο το παρελθόν της είναι φτιαχτό. Η επιχείρηση την οποία φέρεται να έχει, είναι ανύπαρκτη. Οι υποτιθέμενες φωτογραφίες της από το εσωτερικό της εταιρίας είναι στην ουσία αγρός. Στην ουσία τα προφίλ της είναι ψεύτικα.



Τώρα, ο λόγος που έγινε αυτή η "δολοφονία" είναι ο εξής:



(ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ: ΑΠΟ ΕΧΘΕΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ ΟΠΩΣ Π.Χ. Ο ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΚΛΠ. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ , ΕΚΑΝΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ (ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΑΛΗΘΕΥΕΙ) ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΙΤΙΟΙ ΚΛΠ ΚΛΠ.... ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΕΛΑ ΟΜΩΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ !!!! ΤΥΧΑΙΟ;;;;)



Λόγω της "δολοφονίας", οι προδότες ενεργοποίησαν έκτατη ανάγκη στο Καπιτώλειο, και λειτουργούν μόνον με προσωπικό ασφαλείας, δηλαδή μόνο με τα καθάρματα που εμπιστεύνται. Φοβούνται μην τους την έχουν στημένη. Με βάση αυτό, ξετίναξαν όλους τους λογαριασμούς των social media όσων υποστηρίζουν τον Πρόεδρο Τραμπ. Στρατιωτικούς, δημοσιογράφους, πολίτες. Ένας σκασμός απαγορεύσεων. Κομμουνιστική δικτατορία.



Προσωπικα "σφάχτηκα" με μερικούς φασιστερούς. Το επίπεδο άγνοιας και ηλιθιότητάς τους είναι διαγαλαξιακών διαστάσεων. Πρόκειται για άτομα που κάνουν τεστ IQ και τους έρχεται πίσω αρνητικό.



Εντός της ημέρας έγιναν μαζικές κινήσεις χρηστών, δεκάδες εκατομμύρια, από το Twitter & Facebook στο Parler και στο Gab. Ήδη και το MeWe αρχίζει και μεγαλώνει. Η Apple εξεδωσε τελεσίγραφο εκκαθάρισης της εφαρμογής Parler εάν δεν υιοθετήσει την κομμουνιστική λογοκρισία εντός 24 ωρών. Μένουν περίπου 20. Με το που εμφανίστηκε ο Τραμπ στο Parler, η Google διέγραψε αμέσως την εφαρμογή από το Play Store.



Πρόκειται για τη μεγαλύτερη, οργανωμένη και πιο αισχρή κατάλυση του Αμερικανικού Συντάγματος καθώς και μια σειρά παρανομιών, αρκετές να διαλύσουν Google, Facebook, Twitter, Shopify, και αρκετές άλλες μια και καλή.



Κάτι άλλο, που δε θυμάμαι εάν το ανέφερα στο προηγούμενο κείμενο. Όπως βλέπεις, γράφω όσο πιο γρήγορα μπορώ, γιατί γίνεται το έλα να δεις εδώ. Ήδη μεγάλα κανάλια ανεξάρτητων VLoggers ξεκινούν τη μαζική εγκατάλειψη του YouTube.



Πίσω στο θέμα μας. Κατά τη διάρκεια της εισβολής στο Καπιτώλειο, η οποία εκτελέστηκε από την Αντίφα, αλλά ακολουθήθηκε κι από πατριώτες, πολλά laptop και σκληροί δίσκοι εκλάπησαν. Απόρρητες πληροφορίες μαζί με το προσωπικό υπολογιστή της Pelosi. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι στα χέρια των πατριωτών. Η βουλή και η Ελίτ έχουν χεστεί τόσο πολύ που οι πορδές (με τις ανάλογες εκτοξεύσεις σκατών) ηχούν σα πυρηνικές ανατινάξεις. Γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά σήμερα. Φοβούνται από το τι θα βγάλουν οι πατριώτες στη φόρα. Και η φασιστερά είναι μέχρι το λαιμό στην παρανομία. Μιλάμε για εγκλήματα κατά του πλανήτη και κατά της ανθρωπότητας.



Τώρα, ας αναφερθώ στους Q........ .......

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ Η.Π.Α. ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ (09.01.2021) : ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ! ..ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΤΑ 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ.Καλημέρα φίλε Αποστόλη! Εδώ γίνεται "πυρηνικός βομβαρδισμός" πληροφοριών. Έχουμε στην κυριολεξία πόλεμο. Το μόνο που μένει είναι να βγούνε τα τανκς και τα όπλα. Η φασιστερά έχει ξεκινήσει τη δικτατορία. Εάν αυτό επιτραπεί να συνεχίσει, έρχεται και το τέλος του πλανήτη.Για την κοπέλα που δολοφονήθηκε. Δε δολοφονήθηκε. Είναι στημένο από την Ελίτ. Βγήκανε δυο αναλυτές, ένας εκ των οποίων είναι έμπειρος στη βαλλιστική. Το όπλο είχε άσφαιρα. Οι αστυνομικοί πίσω από την κοπέλα είναι ψεύτικοι (έχουν αναγνωριστεί). Η πορεία της σφαίρας είναι φυσικώς αδύνατη και υποδεικνύει ότι σφηνώθηκε στο λαιμό της, γιατί εάν το τραύμα ήταν διαμπερές, θα υπήρχε διασπορά αίματος. Δεν υπήρξε καμία διαφορά, ούτε κατά το χτύπημα. Η κοπέλα κρατούσε το λάθος μέρος του λαιμού της και με το λάθος χέρι. Πυροβολήθηκε από αριστερά, και κράταγε το δεξί μέρος του λαιμού της με το δεξί χέρι. Αυτό έπρεπε να είχε 100% επιφέρει διαμπερές τραύμα. Αυτό δε συνέβη. Επίσης, ο κάθε στρατιωτικός γνωρίζει ότι τραύμα στο δεξί μέρος του λαιμού απαιτεί κλείσιμο πληγής με το αριστερό χέρι, λόγω αυξημένης δύναμης. Η κοπέλα το "έκλεισε" με το δεξί. Δεν είναι βετεράνος στρατιωτικός. Οι πληροφορίες της είναι 100% ψεύτικες.Μετά την ανάλυση, κάθισα με τη γυναίκα μου (έμπειρη νοσοκόμα με χρόνια σε trauma emergency units & ψυχιατρική). Σε ανάλυση σχεδόν καρέ-καρέ, φτάσαμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Το αίμα που έδειξε από το στόμα δεν ανταποκρίνεται στο είδος του υποτιθέμενου τραύματος. Είναι σα ν' αδειάζεις βαρέλι και να γεμίζεις μετά βίας φλυτζάνι του εσπρέσσο.Ένας αναλυτής τράβηξε όλες τις πληροφορίες της "δολοφονημένης". Όλο το παρελθόν της είναι φτιαχτό. Η επιχείρηση την οποία φέρεται να έχει, είναι ανύπαρκτη. Οι υποτιθέμενες φωτογραφίες της από το εσωτερικό της εταιρίας είναι στην ουσία αγρός. Στην ουσία τα προφίλ της είναι ψεύτικα.Τώρα, ο λόγος που έγινε αυτή η "δολοφονία" είναι ο εξής:(ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ: ΑΠΟ ΕΧΘΕΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ ΟΠΩΣ Π.Χ. Ο ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΚΛΠ. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ , ΕΚΑΝΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ (ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΑΛΗΘΕΥΕΙ) ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΙΤΙΟΙ ΚΛΠ ΚΛΠ.... ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΕΛΑ ΟΜΩΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ !!!! ΤΥΧΑΙΟ;;;;)Λόγω της "δολοφονίας", οι προδότες ενεργοποίησαν έκτατη ανάγκη στο Καπιτώλειο, και λειτουργούν μόνον με προσωπικό ασφαλείας, δηλαδή μόνο με τα καθάρματα που εμπιστεύνται. Φοβούνται μην τους την έχουν στημένη. Με βάση αυτό, ξετίναξαν όλους τους λογαριασμούς των social media όσων υποστηρίζουν τον Πρόεδρο Τραμπ. Στρατιωτικούς, δημοσιογράφους, πολίτες. Ένας σκασμός απαγορεύσεων. Κομμουνιστική δικτατορία.Προσωπικα "σφάχτηκα" με μερικούς φασιστερούς. Το επίπεδο άγνοιας και ηλιθιότητάς τους είναι διαγαλαξιακών διαστάσεων. Πρόκειται για άτομα που κάνουν τεστ IQ και τους έρχεται πίσω αρνητικό.Εντός της ημέρας έγιναν μαζικές κινήσεις χρηστών, δεκάδες εκατομμύρια, από το Twitter & Facebook στο Parler και στο Gab. Ήδη και το MeWe αρχίζει και μεγαλώνει. Η Apple εξεδωσε τελεσίγραφο εκκαθάρισης της εφαρμογής Parler εάν δεν υιοθετήσει την κομμουνιστική λογοκρισία εντός 24 ωρών. Μένουν περίπου 20. Με το που εμφανίστηκε ο Τραμπ στο Parler, η Google διέγραψε αμέσως την εφαρμογή από το Play Store.Πρόκειται για τη μεγαλύτερη, οργανωμένη και πιο αισχρή κατάλυση του Αμερικανικού Συντάγματος καθώς και μια σειρά παρανομιών, αρκετές να διαλύσουν Google, Facebook, Twitter, Shopify, και αρκετές άλλες μια και καλή.Κάτι άλλο, που δε θυμάμαι εάν το ανέφερα στο προηγούμενο κείμενο. Όπως βλέπεις, γράφω όσο πιο γρήγορα μπορώ, γιατί γίνεται το έλα να δεις εδώ. Ήδη μεγάλα κανάλια ανεξάρτητων VLoggers ξεκινούν τη μαζική εγκατάλειψη του YouTube.Πίσω στο θέμα μας. Κατά τη διάρκεια της εισβολής στο Καπιτώλειο, η οποία εκτελέστηκε από την Αντίφα, αλλά ακολουθήθηκε κι από πατριώτες, πολλά laptop και σκληροί δίσκοι εκλάπησαν. Απόρρητες πληροφορίες μαζί με το προσωπικό υπολογιστή της Pelosi. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι στα χέρια των πατριωτών. Η βουλή και η Ελίτ έχουν χεστεί τόσο πολύ που οι πορδές (με τις ανάλογες εκτοξεύσεις σκατών) ηχούν σα πυρηνικές ανατινάξεις. Γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά σήμερα. Φοβούνται από το τι θα βγάλουν οι πατριώτες στη φόρα. Και η φασιστερά είναι μέχρι το λαιμό στην παρανομία. Μιλάμε για εγκλήματα κατά του πλανήτη και κατά της ανθρωπότητας.Τώρα, ας αναφερθώ στους Q........ ....... https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/01/09012021.html?m=1& ;fbclid=IwAR3cIip9gVIukQDwOCcewx_71e6pRI-BCZtVpbxb3Qp2HRg6xerv3Gqh2CY Keywords recg

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