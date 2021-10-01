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The Monster Vax
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257 views • October 01, 2021
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I WAS IN THE WUHAN LAB LATE ONE NIGHT
WHEN MY EYES BEHELD AN EERIE SIGHT
AS MY ANIMALS HACKED & WHEEZED & SNEEZED
I KNEW MY MASTERS WOULD BE VERY PLEASED
(THEY'D GET THEIR VAX)
*******
THEY'D GET THEIR MONSTER VAX (THE MONSTER VAX)
COOKED BY EUGENICS QUACKS (THE MONSTER VAX)
FORGET THE MEDICAL FACTS (THEY'D GET THEIR VAX)
THEY'D GET THEIR MONSTER VAX
*******
FROM MY LABORATORY IN THE FARTHEST EAST
TO WASHINGTON & THE MILITARY-INDUSTRIAL BEAST
THE SORCERERS REJOICED FROM THEIR HIDDEN LAIRS
TO HAVE THE WHOLE EARTH IN THEIR CROSSHAIRS
CHORUS
THE NEOCONS WERE HAVING FUN,
THE POWER GRAB HAD JUST BEGUN,
THE GUESTS INCLUDED BILL GATES, KLAUS SCHWAB, BIDEN...& HIS SON.
NOW BILL, KLAUS AND I DON'T WANT YOU TO KNOW
OUR JAB WILL TRANSFORM YOU, INTO A G.M.O.
SO GO AHEAD, TRUST US...WE WOULDN'T LIE!
DON'T REFUSE OUR POTION; YOU WILL NOT DIE.
CHORUS
NOW FROM MY LYING LARYNX MY VOICE DID RING, SAYING
"ALL WILL BE WELL...IF YOU TAKE THE VACCINE."
AS ROBERT KENNEDY & RAND PAUL ROLLED THEIR EYES, I SAID
"WHATEVER HAPPENED TO MY BAT SOUP SURPRISE?"
(IT'S NOW THE VAX)
CHORUS
NOW THE CENSORSHIP IS EVERYWHERE
'BETTER DOWNLOAD THIS SONG, BEFORE IT'S NOT THERE
IT'S PUBLIC DOMAIN (THERE'S NO COPYRIGHT)
BUT BE CAREFUL! IT MIGHT GIVE YOUR NEIGHBOURS A FRIGHT (IF THEY'VE BEEN VAXXED)
I WAS IN THE WUHAN LAB LATE ONE NIGHT
WHEN MY EYES BEHELD AN EERIE SIGHT
AS MY ANIMALS HACKED & WHEEZED & SNEEZED
I KNEW MY MASTERS WOULD BE VERY PLEASED
(THEY'D GET THEIR VAX)
*******
THEY'D GET THEIR MONSTER VAX (THE MONSTER VAX)
COOKED BY EUGENICS QUACKS (THE MONSTER VAX)
FORGET THE MEDICAL FACTS (THEY'D GET THEIR VAX)
THEY'D GET THEIR MONSTER VAX
*******
FROM MY LABORATORY IN THE FARTHEST EAST
TO WASHINGTON & THE MILITARY-INDUSTRIAL BEAST
THE SORCERERS REJOICED FROM THEIR HIDDEN LAIRS
TO HAVE THE WHOLE EARTH IN THEIR CROSSHAIRS
CHORUS
THE NEOCONS WERE HAVING FUN,
THE POWER GRAB HAD JUST BEGUN,
THE GUESTS INCLUDED BILL GATES, KLAUS SCHWAB, BIDEN...& HIS SON.
NOW BILL, KLAUS AND I DON'T WANT YOU TO KNOW
OUR JAB WILL TRANSFORM YOU, INTO A G.M.O.
SO GO AHEAD, TRUST US...WE WOULDN'T LIE!
DON'T REFUSE OUR POTION; YOU WILL NOT DIE.
CHORUS
NOW FROM MY LYING LARYNX MY VOICE DID RING, SAYING
"ALL WILL BE WELL...IF YOU TAKE THE VACCINE."
AS ROBERT KENNEDY & RAND PAUL ROLLED THEIR EYES, I SAID
"WHATEVER HAPPENED TO MY BAT SOUP SURPRISE?"
(IT'S NOW THE VAX)
CHORUS
NOW THE CENSORSHIP IS EVERYWHERE
'BETTER DOWNLOAD THIS SONG, BEFORE IT'S NOT THERE
IT'S PUBLIC DOMAIN (THERE'S NO COPYRIGHT)
BUT BE CAREFUL! IT MIGHT GIVE YOUR NEIGHBOURS A FRIGHT (IF THEY'VE BEEN VAXXED)
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