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Live du 26 août 2020 - Marie Sophie L.
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16 views • September 01, 2020
30 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=ijLKrXoYDxU
L'instant Cru : https://www.youtube.com/channel/UCF70i_VB0FD0PfkoFBi97_A
Je viens de rentrer à Ténérife après avoir passé une semaine à Paris.
C'est à Paris que j'ai tourné mon live sur Instagram mercredi, deux jours avant que les masques ne deviennent obligatoire dans les rues de la capitale.
Ce live a déclenché des animosités, certaines personnes choquées par mes propos décident de ne plus me "suivre". Alors de grâce, précédez-moi et éclairez ma routes de vos lumières, nous en avons tous besoin.
Ainsi dans cette lettre je vous confie les liens vers ceux qui éclairent ma route, passent du temps à chercher, trouver les infos, les vidéos, défiant la censure, vérifient, passe au crible, rassemblent et compilent les infos qui ne sont pas manipulées et ne servent pas d'autres desseins que celui de nous éclairer. Je leur en suis infiniment reconnaissante..
Pour ma part, Silvano Trotta et Alexis Cossette font un travail brillant et courageux pour nous fournir des informations saines. Vous retrouverez Alexis Cossette sur Radio Quebec https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ
La dernière vidéo de Silvano est pleine d'espoir et contribuera à vous insuffler du positif ! https://www.youtube.com/watch?v=3-APXVnijcE
J'ai beaucoup cité l'article de Dr G. Delépine, chirurgien oncologue et Dr N. Delépine pédiatre cancérologue, paru dans le journal France-Soir.
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-port-du-masques-pour-les-enfants-cest-de-la-maltraitance
Le livre LES GILETS JAUNES est en vente dans les librairies. Il est édité par l'association Yellowsphere. https://www.lalibrairie.com/livres/editeurs/yellowsphere%2C0-7124647.html
Le film sur l'apprentissage de la lecture en milieu familial, avant 6 ans est accessible en bas de cette page https://www.linstantcru.com/formations/
En espérant que nous soyons de plus en plus nombreux à réaliser dans quel piège machiavélique et grossier nous sommes en train de tomber... il est encore temps de s'en sortir grandi et je reste absolument confiante.
Je me réjouis de vous retrouver les mercredis à https://www.youtube.com/watch?v=ijLKrXoYDxU
Joyeusement ! Marie-Sophie L.
Pour recevoir vos recettes gratuites, tester votre premier dîner tout cru et vous inscrire à la Newsletter, rendez-vous sur ce lien https://www.linstantcru.com/recettes-diner-cru/
Pour rejoindre les cours en ligne, c'est ici https://www.linstantcru.com/formations/
En quelques clics... je vous emmène !
L' alimentation végétale et crue a changé ma vie... je souhaite qu'elle enchante la vôtre !
Joyeusement !
Et pour vous abonner à ma chaine https://www.youtube.com/channel/UCF70i_VB0FD0PfkoFBi97_A?sub_confirmation=1
Votre NatuRawChef, Marie-Sophie
Les plus belles recettes crues à la source de leur création.
L'instant Cru : https://www.youtube.com/channel/UCF70i_VB0FD0PfkoFBi97_A
Je viens de rentrer à Ténérife après avoir passé une semaine à Paris.
C'est à Paris que j'ai tourné mon live sur Instagram mercredi, deux jours avant que les masques ne deviennent obligatoire dans les rues de la capitale.
Ce live a déclenché des animosités, certaines personnes choquées par mes propos décident de ne plus me "suivre". Alors de grâce, précédez-moi et éclairez ma routes de vos lumières, nous en avons tous besoin.
Ainsi dans cette lettre je vous confie les liens vers ceux qui éclairent ma route, passent du temps à chercher, trouver les infos, les vidéos, défiant la censure, vérifient, passe au crible, rassemblent et compilent les infos qui ne sont pas manipulées et ne servent pas d'autres desseins que celui de nous éclairer. Je leur en suis infiniment reconnaissante..
Pour ma part, Silvano Trotta et Alexis Cossette font un travail brillant et courageux pour nous fournir des informations saines. Vous retrouverez Alexis Cossette sur Radio Quebec https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ
La dernière vidéo de Silvano est pleine d'espoir et contribuera à vous insuffler du positif ! https://www.youtube.com/watch?v=3-APXVnijcE
J'ai beaucoup cité l'article de Dr G. Delépine, chirurgien oncologue et Dr N. Delépine pédiatre cancérologue, paru dans le journal France-Soir.
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-port-du-masques-pour-les-enfants-cest-de-la-maltraitance
Le livre LES GILETS JAUNES est en vente dans les librairies. Il est édité par l'association Yellowsphere. https://www.lalibrairie.com/livres/editeurs/yellowsphere%2C0-7124647.html
Le film sur l'apprentissage de la lecture en milieu familial, avant 6 ans est accessible en bas de cette page https://www.linstantcru.com/formations/
En espérant que nous soyons de plus en plus nombreux à réaliser dans quel piège machiavélique et grossier nous sommes en train de tomber... il est encore temps de s'en sortir grandi et je reste absolument confiante.
Je me réjouis de vous retrouver les mercredis à https://www.youtube.com/watch?v=ijLKrXoYDxU
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