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Zeitgeist - Addendum (2008)
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14 views • April 13, 2021
O segundo filme da série, refere-se ao principal problema discutido no filme anterior - o sistema econômico global corrompido e como a população é manipulada para ser mera engrenagem do sistema — a famosa “corrida dos ratos”, fornecendo novas evidências e oferecendo alternativas.
Teoria conspiratória ou não, concordando ou não com o que é dito no filme, ele é muito interessante de se assistir, pelo menos para você refletir se não está sendo “manipulado” a ser uma mera engrenagem no “establishment”.
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