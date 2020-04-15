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Presentación del libro vacunas, una reflexión crítica por Jesús Garcia y Enric Costa PARTE 1
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128 views • April 15, 2020
Evento realizado en Plural 21 Barcelona el día 22 de Enero del 2016.
Autores:
JESÚS GARCIA BLANCA educador, escritor e investigador
independiente. Autor de El rapto de Higea y La sanidad contra la salud
ENRIC COSTA VERGER médico con 36 años de práctica con una visión holística, incluyendo homeopatía, acupuntura y naturopatía. Autor de Sida: juicio a un virus inocente y de Hijos de un Dios terminal.
Los argumentos biológicos, médicos e históricos que demuestran que la propaganda oficial sobre las vacunas y sus supuestos beneficios no tienen base científica alguna
——————————-
Organizado por: http://plural-21.org/
Jesús Garcia: http://saludypoder.blogspot.com.es
http://www.mindalia.com – La Red Social de Ayuda a través del Pensamiento
http://www.mindaliaradio.com – La Radio del Pensamiento Positivo
http://www.circulosdeayuda.com
Los videos de esta y otras conferencias y entrevistas de interés en https://www.mindaliatelevision.com
Puedes escuchar este y otros audios en http://mindaliacomradio.ivoox.com
Autores:
JESÚS GARCIA BLANCA educador, escritor e investigador
independiente. Autor de El rapto de Higea y La sanidad contra la salud
ENRIC COSTA VERGER médico con 36 años de práctica con una visión holística, incluyendo homeopatía, acupuntura y naturopatía. Autor de Sida: juicio a un virus inocente y de Hijos de un Dios terminal.
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