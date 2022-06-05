Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 41

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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 41.
Читает Автор. https://youtu.be/XvYJ0Qe1AUQ
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Краткое содержание Авторских Видео «Чудо Познания». Вопросы и Ответы (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/novosti/2022/01/19/razmescheno-kratkoe-soderzhanie-avtorskih-video-voprosy-i-otvety/
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-41
Книга «Чудо Познания», 2 том https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/
Фильм «Фейки о Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Полное Разоблачение!» https://youtu.be/tz2kG_2hVIg
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Как женщине относиться к проявлению женского принципа?
02:06 — Какая основная задача верных учеников Матери Мира?
03:19 — Вопрос об утверждении Мировой Женственности.
04:38 — Вопрос о словах «преданные» и «предать».
07:39 — Как победить страх?
10:02 — Что Посоветуете страдающим от одиночества?
12:01 — Коснётся ли Преображение полубогов, живущих на других землях?
Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: www.VictoriaRA.com www.USMALOS.com
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Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1
Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской за 2020-2021 гг. https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/
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