~Winged Monkeys~

(CAMERA LENS FOCUSED AT CORRECT DISTANCE MARKED ON LENS BARREL BETWEEN 7.8M AND 10M LENGTH ABOVE)
I have made at least 60 CAA reports against WB569 nearly crashing into buses etc
WB569 known as the "Royal Chipmunk" because fake King Charles III (actor Prince Charles) learned to fly in it in 1969
As I write this civilised men are flying overhead trying to kill me 1984
"There exists a shadowy government with its own Air Force, its own Navy, its own fundraising mechanism, and the ability to pursue its own ideas of the national interest, free from all checks and balances, and free from the law itself." Daniel I
AIR STALKERS ALWAYS APPEAR DURING POISON GAS ATTACKS CHEMTRAIL TERROR RAIDS
NORMAL MODUS-OPERANDI AIR STALKERS:
TWO YEARS AGO I WAS SITTING WITH A FRIEND HAYMARKET GREEN, NEWCASTLE CITY CENTRE (PROHIBITED AIRSPACE) I KNEW WAS GOING TO GET A BUZZ OVER SO I READIED MY CAMERA, THESE BAD COINCEDENCES OCCUR MULTIPLE TIMES EVERY DAY, MINS LATER STEVENS APPEARS ABOVE 10M DISTANCE IN G-AWUJ, MY FRIEND SAID WOW THAT NEARLY DROPPED OUT OF THE SKY ONTOP OF US AND DID YOU GET THE PICTURE? SINCE THAT DAY MADE WELL OVER 2000 UNSAFE FLY REPORTS AGAINST STEVENS. NOT ONE ACCOUNT HAS EVER BEEN RESPONDED TO BY THE CAA!
THE PILOT OF G-AWUJ/G-ATRM IS LORD STEVENS OF KIRKWHELPINGTON (A FORMER MET CHIEF CONSTABLE) ONLY THE MOST STYLISH PAEDOPHILES GET KNIGHTED TONY BLAIR.
STEVENS COVERED UP INVESTIGATIONS INTO PAEDOPHILE HIGH PROFILE AND FOREIGN RAPE GANGS WHILE IN CHARGE
STEVENS OVERHEAD REGENT CENTRE (PROHIBTED AIRSPACE) NEARLY CRASHING INTO BUS/CARS I HAVE BEEN TRAVELLING IN, WHEN I ALIGHT RURAL NORTHUMBERLAND STEVENS PLUMMETS DOWN TO ROCK-BOTTOM OVERHEAD AND SAME ROUTINE ON SAND DUNES BEACHES DROPPING OUT OF THE SKY, WHEN I LEAVE HOME/ARRIVE STEVENS APPEARS. WHEN NOT ABOVE PERP STEVENS CIRCLING MY LOCATIONS MAKING TREMENDOUS NOISE
I RANG AIR TRAFFIC CONTROL ABOUT AN AIRCRAFT NEARLY CRASHING INTO MY HOUSE ONE DAY TWELVE TIMES THE MANIAC WAS DOING AT LEAST 130MPH AT 15M DISTANCE ABOVE AND CIRCLING IN A SERIES OF ROUND BENDS WITHIN A RADIUS OF 20M'S THE CENTRE POINT FROM RADIUS BEING MY HOUSE WHERE THE CRAFT APPEARED. THE ID WAS G-LFSJ ATC ASKED MYSELF IF I HAD PHOTOGRAPHIC EVEDENCE OF THE CRAFT FOR THERE WAS NOTHING BLIPPING ON RADAR OVER MY HOME. I SAID I HAVE STILL RAW IMAGES TIME AND DATE STAMPED OF HONEYMAN IN G-LFSJ, THE ATC MAN INFORMED MYSELF TO GO TO THE POLICE. WHEN I DID REPORT THE CRIME THE POLICE CHOPPER FOLLOWED MYSELF TO THE POLICE STATION AND THEN BACK HOME AT GROUND LEVEL. NORTHUMBRIA POLICE FAILED TO INVESTIGATE THIS CRIME. (I HAVE HAD MANY HELICOPTERS OVERHEAD SAME MANNER AND LIGHT AIRCRAFT WITH NO IDENFICATION ON WINGS OR FUSELAGE)
ONE DAY SECOND I LEAVE METRO CENTRE JAY APPEARS IN G-NHAD LIKE A BAT OUT OF HELL SKIMMING ACROSS THE BUILDINGS ROOF TOPS DOING AT LEAST 130MPH. I MANAGED TO GET IMAGE FOR I WAS EXPECTING SOMETHING TO APPEAR OVERHEAD. I WANTED JAY TO CRASH THE CHOPPER SO I WALKED TOWARDS THE ELEC PYLONS I STOOD UNDER NEATH THEM FOR 8 MINUTES WHILE JAY CAME BACK AND FORTH ANOTHER 9 TIMES. JAY SWOOPED DOWN ROCK-BOTTOM THEN GAINED ALT TO AVOID CRASHING INTO THE PYLONS THE NOISE WAS TREMENDOUS WASH FROM ROTORS DISLOGDED LEAVES FROM OFF THE GROUND. LAST BUZZ OVER JAY HEADS SOUTH AND DISSAPEARS OUT OF EYESIGHT, ONE MINUTE LATER G-NHAE APPEARS HALF A MILE AWAY THE PROFILE WAS VISIBLE THEN TURNS SHARP 90 DEGREES THEN APPEARS OVERHEAD ROCK BOTTOM IN A STRAIGHT LINE VANISHING FROM SIGHT IN SECONDS DOING AT LEAST 140MPH. I REPORTED ALL BUZZ OVERS TO THE CAA FOR I HAD PHOTOGRAPHIC EVIDENCE OF IDENTIFICATION, THE LATTER BUZZ OVER THE PERPS DID NOT EXPECT MYSELF TO GET, I.E. JAY IN G-NHAD HAD ALREADY LANDED
Homogenitus man made generated clouds
20 Years now stalked by Northumbria Police, even won a case against NPAS (former Chief Constable Winton Keenan) cleared of all wrong doing in Crown court (the Crown offered no evidence against myself) and cowards still terrorizing me. Been unlawfully arrested/sectioned (twice), imprisoned under the mental health act by Northumbria Police in an attempt to shut me up about chemtrails
The fact that during the 5 day trial I received letters stating that I did not have to attend court proceedings ( I would have and wanted to appear to tell the jury about as to why I'm targeted if time of event was listed, I was kept in the dark) I assume that a doppelganger of myself was whisked into court probably someone who was most unlike myself in consciousness and reality i.e. a junkie freak?