Matinik DEBOUT INSOUMISSION - Martinique Résistance Honneur Vérité Justice

NON, il ne faut pas prendre ces verset hors de leur contexte:



Romains.13.1-7 Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. 2 C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. 3 Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien, et tu auras son approbation. 4 Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains; car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. 5 Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. 6 C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. 7 Rendez à tous ce qui leur est dû: l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur.



Il s'agit là des règles organisant la vie civile; impôts, limitations de vitesse, bon voisinage, tapage nocturne...



Notre frère Paul le précise d'ailleurs au verset 7...



Il ne s'agit pas de se soumettre aux lois iniques, NON, sinon, poursuivant le raisonnement des lâches qui citent ce verset à tort et à travers, il faudra se soumettre a l’antéchrist qui sera la suprême autorité et accepter sa marque.



NON CHRÉTIEN ET CHRÉTIENNE DE MARTINIQUE NE VOUS SOUMETTEZ PAS A DES LOIS INIQUES, A DES GOUVERNANTS INIQUES!

NE VOUS FAITES PAS VACCINER! NE VACCINER PAS VOS ENFANTS!





RAPPELEZ-VOUS, DIEU HAIT VOS ENNEMIS:



Psaume.5.5-7 Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal; Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. 6 Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux; Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. 7 Tu fais périr les menteurs; L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude.





Mais la croix est aussi pour eux, s'ils se repentent de tout leur coeur, abandonnent leurs mauvaises voies et réparent tout le mal qu'ils ont fait...

Car Dieu ne veut pas que le méchant meurt...



Ezekiel.33.11 Dis-leur: je suis vivant! dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie; et pourquoi mourriez-vous...?





Notez avec crainte et tremblement, ce que Dieu dit aux hommes d'Eglise qui ont dit aux chrétiens de se faire vacciner...



Ezekiel.33.12-13 Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple: La justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression; et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression.



13 Lorsque je dis au juste qu'il vivra, -s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise.



Qu'aucun curé, évêques, pasteur ne se confie en sa propre justice CAR AU JOUR DE LA TRANSGRESSION Dieu sera sans pitié, si son enfant ne se repent pas...



QUE TOUS LES CURES DE MARTINIQUE,

QUE L'EVEQUE DE MARTINIQUE DAVID MACAIRE,

QUE TOUS LES PASTEURS DE MARTINIQUE,

QUI ONT TOUS DIT A LEURS FIDELES DE SE FAIRE VACCINER, SE REPENTENT PUBLIQUEMENT ET RAPIDEMENT DE CETTE INFAMIE, SINON DIEU LES DETRUIRA CAR ILS ONT LAISSÉ LE DIABLE RAVAGE SON EGLISE A LUI, CELLE QUI LUI APPARTIENT, CELLE DONT IL EST LE SEUL ET UNIQUE CHEF!