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06.08.2021. Почти половина банкоматов Сбера стала биометрической (Выпуск № 213 часть I (2)).
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5017 views • August 05, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Правда лезет со всех щелей | Шокирующие документы | Старики никому не нужны... https://www.youtube.com/watch?v=-6dLJEQ0N30.
01:57 Тысячи французов вышли на акции против ввода «санитарных пропусков». https://www.youtube.com/watch?v=hSW47siUOv4.
02:38 Manifestation contre le pass sanitaire de Montparnasse à place Laroque - Paris. https://www.youtube.com/watch?v=oGGpLOPuFR8.
04:51 Письмо слушателя. FEMA.
07:00 Скандал! Покончил с собой врач(убрали?) первым испытавший и удачно применивший пл@зм@-терапию !!! https://www.youtube.com/watch?v=U7H1TbJ-GKM.
07:20 Вакцинация | куда мы катимся? https://www.youtube.com/watch?v=7OjoGc-Hpro.
10:51 Письмо слушателя. Побочка.
13:10 Письмо слушателя. Дата рождения Антихриста.
15:12 Началось ! Флорида закрывается ! Байден завозит моджахедов !Путин завозит чеченцев!//Америка США. https://www.youtube.com/watch?v=lbegk5vW3rs.
20:21 Письмо слушателя. В будущем мы устраним душу лекарствами.
23:30 Письмо слушателя. О пьяницах.
27:15 Письмо слушателя. О новом вирусе в Германии.
28:52 Письмо слушателя. Семнадцатый арбитражный суд отменил принудительную вакцинацию. Решение № 17 АП-4570\ 2021 от 2.06.21 года.
32:01 Будьте бдительны, наши враги не дремлят! https://www.youtube.com/watch?v=WbTi9X7WkVQ&;t=4s.
35:07 Схема работает ПРОВЕРЕНО. https://vk.com/id73428263?z=video-189633203_456243069%2F0fa5147f6247b03802%2Fpl_wall_73428263.
37:37 Письмо слушателя. ЭТО РАБОТАЕТ ВАЖНО!!!!!!!!
40:38 Письмо слушателя. СКАН ДОКУМЕНТА.
41:36 Письмо слушателя. ПРИСВОЕНИЕ НОМЕРОВ запрещено Нюрбергским процессом.
42:20 ТРИ ГЛАВНЫЕ ЛОВУШКИ АНТИХРИСТА. СТАРЕЦ САВВА (АХИЛЛЕОС), ГРЕЦИЯ. https://www.youtube.com/watch?v=5nArUI17mVM&;t=228s.
51:09 До слез! Битва за душу - рассказ Елена Черкашина. https://www.youtube.com/watch?v=jJVHT4kFc4E.
01:02:02 Обращение Ивана. https://www.youtube.com/watch?v=rdwVNsLSs1Y.
Сегодня мы поговорим о планах власть имущих на население планеты, увидим народные возмущения против вакцинации от ковид-19, также увидим побочные эффекты от данной прививки. Узнаем о действенном законном способе отказаться от иммунизации. Также узнаем о том когда родился Антихрист. Поговорим о запрете в присвоении номеров Нюрнбергским процессом. Узнаем какие три главные ловушки подготовил Антихрист для человечества.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Правда лезет со всех щелей | Шокирующие документы | Старики никому не нужны... https://www.youtube.com/watch?v=-6dLJEQ0N30.
01:57 Тысячи французов вышли на акции против ввода «санитарных пропусков». https://www.youtube.com/watch?v=hSW47siUOv4.
02:38 Manifestation contre le pass sanitaire de Montparnasse à place Laroque - Paris. https://www.youtube.com/watch?v=oGGpLOPuFR8.
04:51 Письмо слушателя. FEMA.
07:00 Скандал! Покончил с собой врач(убрали?) первым испытавший и удачно применивший пл@зм@-терапию !!! https://www.youtube.com/watch?v=U7H1TbJ-GKM.
07:20 Вакцинация | куда мы катимся? https://www.youtube.com/watch?v=7OjoGc-Hpro.
10:51 Письмо слушателя. Побочка.
13:10 Письмо слушателя. Дата рождения Антихриста.
15:12 Началось ! Флорида закрывается ! Байден завозит моджахедов !Путин завозит чеченцев!//Америка США. https://www.youtube.com/watch?v=lbegk5vW3rs.
20:21 Письмо слушателя. В будущем мы устраним душу лекарствами.
23:30 Письмо слушателя. О пьяницах.
27:15 Письмо слушателя. О новом вирусе в Германии.
28:52 Письмо слушателя. Семнадцатый арбитражный суд отменил принудительную вакцинацию. Решение № 17 АП-4570\ 2021 от 2.06.21 года.
32:01 Будьте бдительны, наши враги не дремлят! https://www.youtube.com/watch?v=WbTi9X7WkVQ&;t=4s.
35:07 Схема работает ПРОВЕРЕНО. https://vk.com/id73428263?z=video-189633203_456243069%2F0fa5147f6247b03802%2Fpl_wall_73428263.
37:37 Письмо слушателя. ЭТО РАБОТАЕТ ВАЖНО!!!!!!!!
40:38 Письмо слушателя. СКАН ДОКУМЕНТА.
41:36 Письмо слушателя. ПРИСВОЕНИЕ НОМЕРОВ запрещено Нюрбергским процессом.
42:20 ТРИ ГЛАВНЫЕ ЛОВУШКИ АНТИХРИСТА. СТАРЕЦ САВВА (АХИЛЛЕОС), ГРЕЦИЯ. https://www.youtube.com/watch?v=5nArUI17mVM&;t=228s.
51:09 До слез! Битва за душу - рассказ Елена Черкашина. https://www.youtube.com/watch?v=jJVHT4kFc4E.
01:02:02 Обращение Ивана. https://www.youtube.com/watch?v=rdwVNsLSs1Y.
Сегодня мы поговорим о планах власть имущих на население планеты, увидим народные возмущения против вакцинации от ковид-19, также увидим побочные эффекты от данной прививки. Узнаем о действенном законном способе отказаться от иммунизации. Также узнаем о том когда родился Антихрист. Поговорим о запрете в присвоении номеров Нюрнбергским процессом. Узнаем какие три главные ловушки подготовил Антихрист для человечества.
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