ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Π.Ο.Υ. ΓΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ & ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.... 💥

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
"....Σύμφωνα με την κατευθυντήριο γραμμή του ΠΟΥ , τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μάθουν να γλύφουν τα γεννητικά όργανα του άλλου, να κάνουν σεξ με άλλους ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας ή με ζώα ... Πρέπει να μάθουν να αυνανίζονται και τονίζεται ότι από ηλικίας 0-4 ετών έχουν δικαίωμα σε σεξουαλικό σύντροφο... Και τα παιδάκια σιγά σιγά θα....."