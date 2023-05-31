ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Π.Ο.Υ. ΓΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ & ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.... 💥

"....Σύμφωνα με την κατευθυντήριο γραμμή του ΠΟΥ , τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μάθουν να γλύφουν τα γεννητικά όργανα του άλλου, να κάνουν σεξ με άλλους ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας ή με ζώα ... Πρέπει να μάθουν να αυνανίζονται και τονίζεται ότι από ηλικίας 0-4 ετών έχουν δικαίωμα σε σεξουαλικό σύντροφο... Και τα παιδάκια σιγά σιγά θα....."



