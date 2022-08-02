ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ... 💥

Το Παράθυρο του Overton (στην πρωτότυπη γλώσσα "The Overton Window") είναι ένα σχήμα επικοινωνίας, πειθούς και χειραγώγησης των μαζών, που δημιουργήθηκε και σχεδιάστηκε από τον Αμερικανό ακτιβιστή και κοινωνιολόγο Joseph P. Overton.

Με άλλα λόγια, μέσω αυτού του σχήματος είναι δυνατό να εφαρμοστεί μια επιδέξια και πολύ λεπτή μορφή αποκρυφιστικής πειθούς, ένα είδος κοινωνικής μηχανικής, που εφαρμόζεται από τα μυαλά της κοινωνικής και δημοσιογραφικής σκέψης, για να διασφαλιστεί ότι η στάση της κοινής γνώμης σε σχέση με συγκεκριμένη ιδέα κινείται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/39OmkKT