Néhány szó az életedről… José Mujica, egykori uruguayi elnök

Néhány szó az életedről…

José Mujica, egykori uruguayi vezetőt gyakran úgy emlegették, mint a világ legszegényebb elnökét, mivel hivatali ideje alatt lemondott fizetése 90%-ról, egy ütött-kopott kis autóval járt dolgozni és ahelyett, hogy beköltözött volna az elnöki palotába, eredeti lakhelyén maradt, egy szerény kis házikóban. Regnálása során éles kritikákat fogalmazott meg a kapitalista kizsákmányoló rendszer és a fogyasztói társadalom totális őrülete ellenében. Egykori marxista nézeteit időközben konszolidálta, de fenntartotta, hogy a jelenlegi világgazdasági rendszer annak brutális igazságtalan természete okán elfogadhatatlan és fenntarthatatlan. A nép gyermekeként elnökölt, de 5 röpke év alatt aligha gyakorolt mély hatást a globalizációval szemben, azonban példát mutatott abból, hogyan maradhat az ember tényleges népképviselő és ember még akkor is, ha vezető politikussá válik. Sajnálatos módon nem úgy áll a helyzet, mintha bármiféle precedenst teremtett volna újszerű és kívánatos felfogásával, módszereivel, sőt, most már afféle, a rendszer gyorsan múló anomáliájaként tartják számon és a hatalmi gépezet fogaskerekeiként működő világvezetők úgy tesznek, mintha Mujica tevékenysége gyakorlatilag meg sem történt volna, így továbbra is egy alapvetően igazságtalan, fenntarthatatlan, életellenes globális rendszer kiépítésében érdekeltek.