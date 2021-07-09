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Néhány szó az életedről… José Mujica, egykori uruguayi elnök
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1 view • July 09, 2021
Néhány szó az életedről…
José Mujica, egykori uruguayi vezetőt gyakran úgy emlegették, mint a világ legszegényebb elnökét, mivel hivatali ideje alatt lemondott fizetése 90%-ról, egy ütött-kopott kis autóval járt dolgozni és ahelyett, hogy beköltözött volna az elnöki palotába, eredeti lakhelyén maradt, egy szerény kis házikóban. Regnálása során éles kritikákat fogalmazott meg a kapitalista kizsákmányoló rendszer és a fogyasztói társadalom totális őrülete ellenében. Egykori marxista nézeteit időközben konszolidálta, de fenntartotta, hogy a jelenlegi világgazdasági rendszer annak brutális igazságtalan természete okán elfogadhatatlan és fenntarthatatlan. A nép gyermekeként elnökölt, de 5 röpke év alatt aligha gyakorolt mély hatást a globalizációval szemben, azonban példát mutatott abból, hogyan maradhat az ember tényleges népképviselő és ember még akkor is, ha vezető politikussá válik. Sajnálatos módon nem úgy áll a helyzet, mintha bármiféle precedenst teremtett volna újszerű és kívánatos felfogásával, módszereivel, sőt, most már afféle, a rendszer gyorsan múló anomáliájaként tartják számon és a hatalmi gépezet fogaskerekeiként működő világvezetők úgy tesznek, mintha Mujica tevékenysége gyakorlatilag meg sem történt volna, így továbbra is egy alapvetően igazságtalan, fenntarthatatlan, életellenes globális rendszer kiépítésében érdekeltek.
José Mujica, egykori uruguayi vezetőt gyakran úgy emlegették, mint a világ legszegényebb elnökét, mivel hivatali ideje alatt lemondott fizetése 90%-ról, egy ütött-kopott kis autóval járt dolgozni és ahelyett, hogy beköltözött volna az elnöki palotába, eredeti lakhelyén maradt, egy szerény kis házikóban. Regnálása során éles kritikákat fogalmazott meg a kapitalista kizsákmányoló rendszer és a fogyasztói társadalom totális őrülete ellenében. Egykori marxista nézeteit időközben konszolidálta, de fenntartotta, hogy a jelenlegi világgazdasági rendszer annak brutális igazságtalan természete okán elfogadhatatlan és fenntarthatatlan. A nép gyermekeként elnökölt, de 5 röpke év alatt aligha gyakorolt mély hatást a globalizációval szemben, azonban példát mutatott abból, hogyan maradhat az ember tényleges népképviselő és ember még akkor is, ha vezető politikussá válik. Sajnálatos módon nem úgy áll a helyzet, mintha bármiféle precedenst teremtett volna újszerű és kívánatos felfogásával, módszereivel, sőt, most már afféle, a rendszer gyorsan múló anomáliájaként tartják számon és a hatalmi gépezet fogaskerekeiként működő világvezetők úgy tesznek, mintha Mujica tevékenysége gyakorlatilag meg sem történt volna, így továbbra is egy alapvetően igazságtalan, fenntarthatatlan, életellenes globális rendszer kiépítésében érdekeltek.
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