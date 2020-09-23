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Фильм «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ». Серия 4
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799 views • September 23, 2020
Проект «МедАльтернатива.инфо» представляет вам русский перевод 4-й серии фильма «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ / Тhе Тruth Аbоut Vассinеs».
В этой серии будет проведен анализ прививок от гриппа, гемофильной и пневмококковой инфекций. Вы услышите мнение экспертов по поводу безопасности и эффективности этих вакцин, а также истории пострадавших. Также будет рассмотрена концепция коллективного иммунитета.
Посмотрите этот фильм сами и покажите его своим близким и друзьям. Этот сериал побудит многих людей более ответственно и осознанно подходить к вопросам своего здоровья и здоровья своих близких, в первую очередь детей.
Благодарим всех, кто оказал поддержку проекту по переводу новых материалов!
Если вам интересны материалы проекта МедАльтернатива.инфо, вы можете поддержать работу проекта по наполнению наших ресурсов новыми материалами. Вместе мы сможем больше! Подробности – по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
Остальные части фильма «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ» смотрите на нашем сайте: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin или ютуб-канале: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMzS_8mcnIQMD_KIA7PBpdCFF5_mcSDwE
В этой серии будет проведен анализ прививок от гриппа, гемофильной и пневмококковой инфекций. Вы услышите мнение экспертов по поводу безопасности и эффективности этих вакцин, а также истории пострадавших. Также будет рассмотрена концепция коллективного иммунитета.
Посмотрите этот фильм сами и покажите его своим близким и друзьям. Этот сериал побудит многих людей более ответственно и осознанно подходить к вопросам своего здоровья и здоровья своих близких, в первую очередь детей.
Благодарим всех, кто оказал поддержку проекту по переводу новых материалов!
Если вам интересны материалы проекта МедАльтернатива.инфо, вы можете поддержать работу проекта по наполнению наших ресурсов новыми материалами. Вместе мы сможем больше! Подробности – по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
Остальные части фильма «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ» смотрите на нашем сайте: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin или ютуб-канале: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMzS_8mcnIQMD_KIA7PBpdCFF5_mcSDwE
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