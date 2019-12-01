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OVERDOSING ON GOOD PILLS | LIVE FROM THE LAIR
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13 views • December 01, 2019
Once upon a time, Popp showed you all more pills than a pharmacy dumpster. Someone asked what the hell he's shoving down his pie hole. Get ready for a long list, a full set of links are below.
Brought to you by
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A 7-Episode Series available for free on Amazon Prime
https://www.amazon.com/EPR-Paradox/dp/B07CHBH5KP
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All the supplements mentioned by Popp with links!
Vitamin C
https://www.amazon.com/Nature-Made-Vitamin-1000mg-Tablets/dp/B00008I8NJ
GlucoPower Multivitamin
https://www.amazon.com/Vitacost-Synergy-GlucoPower-Multi-Vitamin-Capsules/dp/B0044MVGUS
Berberine
https://www.amazon.com/Berberine-Powerfully-Metabolism-Cardiovascular-Gastrointestinal/dp/B01DWUEOYC
Cordyceps
https://www.amazon.com/Cordyceps-Extract-Capsules-NON-GMO-Sinensis/dp/B0779DY5V7
DIM
https://www.amazon.com/Nutricost-Diindolylmethane-BioPerine-Veggie-Capsules/dp/B01HQR0RZW
Alpha Lipoic Acid
https://www.amazon.com/Nutricost-Alpha-Lipoic-Acid-Capsules/dp/B01CKLMWYS
Salvia
https://www.amazon.com/Planetary-Herbals-Salvia-milligrams-Tablets/dp/B001B7C586
Zinc
https://www.amazon.com/Now-Foods-Pack-Zinc-Tablets/dp/B01KW3C94O
Fish Oil
https://www.amazon.com/Natures-Bounty-Supplement-Supporting-Cardiovascular/dp/B000NPYY04
Bergamot
https://www.amazon.com/Citrus-Bergamot-Supplement-Cholesterol-Triglycerides/dp/B07DNHNQSM
Pressure-Lo
https://www.amazon.com/gp/product/B0016J7X72
Milk Thistle
https://www.amazon.com/Nutricost-Thistle-250mg-Veggie-Capsules
Niacin
https://www.amazon.com/Solaray-Niacin-Vitamin-Capsules-Count/dp/B000OSCSNK
Cinnamon
https://www.amazon.com/Natures-Bounty-Cinnamon-000-Caps/dp/B003LZU25O
Garcinia Cambogia Extract
https://www.amazon.com/Garcinia-Cambogia-Weight-Loss-Pills/dp/B07D2K4GWD
Beta Carotene
https://www.amazon.com/NOW-Natural-Beta-Carotene-Softgels/dp/B00024D862
Coriander Seed
https://www.amazon.com/Coriander-Seed-900mg-200-Capsules/dp/B01A3IRE3Y
Fenugreek Seed
https://www.amazon.com/Natures-Way-Fenugreek-milligrams-Vegetarian/dp/B0009ETA6W
Garlic
https://www.amazon.com/Natures-Bounty-Extract-Release-Softgels/dp/B0061GLLBE
Tumeric Curcumin
https://www.amazon.com/Turmeric-BioPerine®-Supplement-Inflammatory-Anti-Aging/dp/B01BODT642
MuscleTech Test 3X SX-7
https://www.amazon.com/MuscleTech-Test-SX-7-Black-Onyx/dp/B01LGDP08Q
Testosterone UP
https://www.amazon.com/Testosterone-Irwin-Naturals-Peak-Performance-Liquid-SoftGels/dp/B01DPQHINW
Reishi Mushroom
https://www.amazon.com/Reishi-900mg-Mushroom-Supplement-Capsules/dp/B01IQILU06
Fo-Ti Root
https://www.amazon.com/Carlyle-Capsules-Strength-He-Shou-Wu-Non-GMO/dp/B07GRBZSR9
Green Tea Extract
https://www.amazon.com/Extract-Capsules-Non-GMO-Potency-Metabolism/dp/B077L81Z17
Ginseng
https://www.amazon.com/NutraChamps-Korean-Panax-Ginseng-1000mg/dp/B01MECVTDY
Brought to you by
"Not-So-Sane Man's Guide to the Multiverse"
A 7-Episode Series available for free on Amazon Prime
https://www.amazon.com/EPR-Paradox/dp/B07CHBH5KP
How can you support Popp Culture?
Donate via SubscribeStar!
https://www.subscribestar.com/redonkulas
Donate via Patreon!
https://www.patreon.com/redonkulaspopp
Donate via Paypal!
http://bit.do/redonkulasdonate
Purchase your genuine Redonkulas swag on http://www.PatrolBase.net
Follow us on Gab and YouTube!
https://gab.com/redonkulas
https://www.youtube.com/redonkulaspopp
http://www.Redonkulas.com
All the supplements mentioned by Popp with links!
Vitamin C
https://www.amazon.com/Nature-Made-Vitamin-1000mg-Tablets/dp/B00008I8NJ
GlucoPower Multivitamin
https://www.amazon.com/Vitacost-Synergy-GlucoPower-Multi-Vitamin-Capsules/dp/B0044MVGUS
Berberine
https://www.amazon.com/Berberine-Powerfully-Metabolism-Cardiovascular-Gastrointestinal/dp/B01DWUEOYC
Cordyceps
https://www.amazon.com/Cordyceps-Extract-Capsules-NON-GMO-Sinensis/dp/B0779DY5V7
DIM
https://www.amazon.com/Nutricost-Diindolylmethane-BioPerine-Veggie-Capsules/dp/B01HQR0RZW
Alpha Lipoic Acid
https://www.amazon.com/Nutricost-Alpha-Lipoic-Acid-Capsules/dp/B01CKLMWYS
Salvia
https://www.amazon.com/Planetary-Herbals-Salvia-milligrams-Tablets/dp/B001B7C586
Zinc
https://www.amazon.com/Now-Foods-Pack-Zinc-Tablets/dp/B01KW3C94O
Fish Oil
https://www.amazon.com/Natures-Bounty-Supplement-Supporting-Cardiovascular/dp/B000NPYY04
Bergamot
https://www.amazon.com/Citrus-Bergamot-Supplement-Cholesterol-Triglycerides/dp/B07DNHNQSM
Pressure-Lo
https://www.amazon.com/gp/product/B0016J7X72
Milk Thistle
https://www.amazon.com/Nutricost-Thistle-250mg-Veggie-Capsules
Niacin
https://www.amazon.com/Solaray-Niacin-Vitamin-Capsules-Count/dp/B000OSCSNK
Cinnamon
https://www.amazon.com/Natures-Bounty-Cinnamon-000-Caps/dp/B003LZU25O
Garcinia Cambogia Extract
https://www.amazon.com/Garcinia-Cambogia-Weight-Loss-Pills/dp/B07D2K4GWD
Beta Carotene
https://www.amazon.com/NOW-Natural-Beta-Carotene-Softgels/dp/B00024D862
Coriander Seed
https://www.amazon.com/Coriander-Seed-900mg-200-Capsules/dp/B01A3IRE3Y
Fenugreek Seed
https://www.amazon.com/Natures-Way-Fenugreek-milligrams-Vegetarian/dp/B0009ETA6W
Garlic
https://www.amazon.com/Natures-Bounty-Extract-Release-Softgels/dp/B0061GLLBE
Tumeric Curcumin
https://www.amazon.com/Turmeric-BioPerine®-Supplement-Inflammatory-Anti-Aging/dp/B01BODT642
MuscleTech Test 3X SX-7
https://www.amazon.com/MuscleTech-Test-SX-7-Black-Onyx/dp/B01LGDP08Q
Testosterone UP
https://www.amazon.com/Testosterone-Irwin-Naturals-Peak-Performance-Liquid-SoftGels/dp/B01DPQHINW
Reishi Mushroom
https://www.amazon.com/Reishi-900mg-Mushroom-Supplement-Capsules/dp/B01IQILU06
Fo-Ti Root
https://www.amazon.com/Carlyle-Capsules-Strength-He-Shou-Wu-Non-GMO/dp/B07GRBZSR9
Green Tea Extract
https://www.amazon.com/Extract-Capsules-Non-GMO-Potency-Metabolism/dp/B077L81Z17
Ginseng
https://www.amazon.com/NutraChamps-Korean-Panax-Ginseng-1000mg/dp/B01MECVTDY
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