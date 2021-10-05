Juventud y consciencia: hablamos del silencio de una generación con Bea Ortega

flippityflop 39 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

10 views • October 05, 2021





-----------------------------

Descubre más artículos y entrevistas sobre crecimiento personal y espiritual en nuestra web. Suscríbete a la Newsletter o síguenos en Instagram para estar al día:



www.flippityflop.es



Una revista online en un mundo patas arriba Charlamos con Bea Ortega, creadora y protagonista de uno de los vídeos virales del momento, en el que retrata desde la ironía y el humor, el indecente tratamiento de los medios de comunicación y el sometimiento y acoso que estos ejercen sobre la población.-----------------------------Descubre más artículos y entrevistas sobre crecimiento personal y espiritual en nuestra web. Suscríbete a la Newsletter o síguenos en Instagram para estar al día: https://www.instagram.com/flippityflo... www.flippityflop.esUna revista online en un mundo patas arriba Keywords rappandemiamilenialsjuventudplandemia

Show More