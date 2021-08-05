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Nutriólogo Hugo Robin.- ¡El comunicado más importante de mi carrera, primera parte!
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167 views • August 05, 2021
(Publicado originalmente el 27 de mayo del 2021)
Estimado lector, estimado entusiasta de salud:
No es una exageración para mi decirte que el siguiente comunicado resulta ser el más importante que haya realizado en toda mi carrera como profesional de salud.
Mi padre solia decir repetidamente que "no existe mejor manera de vivir la vida que decir la verdad", lamentablemente la verdad incomoda y no todos la toleran, por ello su falta de popularidad.
Si te gusta la verdad, entonces este comunicado es para ti.
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Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.
Sinceramente,
Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana
-Hugo Robin
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No es una exageración para mi decirte que el siguiente comunicado resulta ser el más importante que haya realizado en toda mi carrera como profesional de salud.
Mi padre solia decir repetidamente que "no existe mejor manera de vivir la vida que decir la verdad", lamentablemente la verdad incomoda y no todos la toleran, por ello su falta de popularidad.
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