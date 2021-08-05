Nutriólogo Hugo Robin.- ¡El comunicado más importante de mi carrera, primera parte!

Nutriólogo Hugo Robin 23 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

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Estimado lector, estimado entusiasta de salud:

No es una exageración para mi decirte que el siguiente comunicado resulta ser el más importante que haya realizado en toda mi carrera como profesional de salud.



Mi padre solia decir repetidamente que "no existe mejor manera de vivir la vida que decir la verdad", lamentablemente la verdad incomoda y no todos la toleran, por ello su falta de popularidad.



Si te gusta la verdad, entonces este comunicado es para ti.



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Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.

Sinceramente,

Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana

-Hugo Robin (Publicado originalmente el 27 de mayo del 2021)Estimado lector, estimado entusiasta de salud:No es una exageración para mi decirte que el siguiente comunicado resulta ser el más importante que haya realizado en toda mi carrera como profesional de salud.Mi padre solia decir repetidamente que "no existe mejor manera de vivir la vida que decir la verdad", lamentablemente la verdad incomoda y no todos la toleran, por ello su falta de popularidad.Si te gusta la verdad, entonces este comunicado es para ti.Suscríbete a este canal de videos: https://www.brighteon.com/channels/hugorobin Nuestros medios:Fitoplancton Marino: https://fitoplanctonmarino.mx/ Tienda: https://tienda.despertandosalud.com/ Blog: https://despertandosalud.com/ Canal de Telegram (alternativa a Facebook): https://t.me/despertandosaludCanal de Brigteon.social (alternativa a tweeter): https://brighteon.social/@DespertandoSalud Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.Sinceramente,Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana-Hugo Robin Keywords covidplandemiahugo robindespertando saludnutricionnutriologo

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