«ΤΟ ΒΛΑΣΦΗΜΟ EMAIL ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΘΕΩΡΕΙ ΣΑΝ ΠΕΙΣΜΑΤΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΙ ΟΤΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ
ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ» https://rumble.com/v2jt9tk-the-blasphemer-antichrist-odysseas-tsologiannis-apotixisi.blogspot.com.html , https://ugetube.com/watch/qDRQlfZgvlUPHHw .
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΚΟΙΝΟΠΟΙΩ ΣΤΗΝ (ΑΝ ΚΑΙ «ΝΕΚΡΗ! ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΓΙΟΥ») ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ [email protected] , [email protected] «ΤΟ ΒΛΑΣΦΗΜΟ
EMAIL ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΘΕΩΡΕΙ ΣΑΝ
ΠΕΙΣΜΑΤΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΙ ΟΤΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ»
ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΞΟΡΚΙΣΤΗΣ.
«From: ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ [mailto: [email protected] ]»
Sent: Friday, April 14, 2023 4:28 PM
To: Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Subject: Re: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ
«Ο δικος σου θεος ειναι ο Διαβολος πεισματαρικο σκυλι».
82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.
«Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...»
[ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ το νεοεισερχόμενο βλάσφημο email [email protected] του ΟΔΥΣΣΕΑ ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ανακατευθύνεται στην διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος αυτόματα πλέον ως βεβαιωμένο κακόβουλο από τον mail server και επειδή συμπεριφέρεται ως «πνευματικά ανήλικος» είναι συγχωρεμένος από εμένα και ελπίζω να μην είναι αέναα αμετανόητος και άπιστος αιρετικός οικουμενιστής ώστε όσο ζει να ζητήσει συγχώρεση από τον Θεό για την σωτηρία της αθάνατης ψυχής του… την οποία θα χάσει στην αιώνια κόλαση αν δαιμονικά παραμείνει ψευδοαποτειχισμένος και έχει εκκλησιαστική κοινωνία με τον «Αμβρόσιο» και άλλους αιρετικούς οικουμενιστές. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑ EMAIL ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΣΟΥ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1, 8)». ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΚΑΙ ΤΗΝ «ΝΕΚΡΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑΕΙ ΤΗΝ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ» https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ]
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