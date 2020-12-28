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Film d'animation au lavis | IMPRESSION DE MONTAGNE ET D'EAU / Feeling of Mountain and Water, de Te Wei
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1 view • December 28, 2020
IMPRESSION DE MONTAGNE ET D’EAU conte l’histoire d’amitié entre un vieux musicien et une jeune fille. Durant vingt petites minutes, Te Wei réalise son œuvre la plus aboutie, la plus incroyable, et peut-être l’un des métrages d’animation les plus impressionnants jamais réalisés par l’ambition démesurée de ce fameux lavis. D’une poésie infinie, d’une beauté envoûtante, c’est une peinture qui se déroule devant les yeux du spectateur. Alors que de nombreux cinéastes semblent vouloir revenir à cette rencontre en mouvement de différents arts picturaux, Te Wei avait déjà atteint une maîtrise difficilement égalable dans cet exercice : parvenir à faire ressentir le charme et les subtilités d’un art traditionnel, et le transposer avec une délicatesse unique au jeu du mouvement qu’est le cinéma. (leblogducinema.com)
Bio :
Te Wei (chinois traditionnel : 特伟 ; pinyin : tè wěi), né le 22 août 1915 à Shanghai et décédé le 4 février 2010 dans cette même ville, est un illustrateur et réalisateur de cinéma d'animation Chinois.
Source :
https://www.wikiwand.com/fr/Te_Wei
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
(en cours d’aménagement)
Bio :
Te Wei (chinois traditionnel : 特伟 ; pinyin : tè wěi), né le 22 août 1915 à Shanghai et décédé le 4 février 2010 dans cette même ville, est un illustrateur et réalisateur de cinéma d'animation Chinois.
Source :
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