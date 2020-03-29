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Η ΛΟΓΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ (Ντέιβιντ Άικ και υιός)
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2142 views • March 29, 2020
Ηταν να κάνω βίντεο που θα εκφωνούσα
η ίδια με στοιχεία που συγκέντρωσα
όμως ελλείψει καλού μικροφώνου
(για την ώρα) και έχοντας εντοπίσει
το βίντεο που θα δείτε στη συνέχεια
το οποίο δίνει και σημαντικά στοιχεία
και μια λογική που εκφράζει ο Άικ
άξια να συνυπολογίσετε,
καλύπτομαι με αυτήν την παρουσίαση.
Δεν θα παροτρύνω να μην υπολογίσετε
αυτά που επιβάλλονται, γιατι παραβιάζοντάς τα,
θα βρεθείτε σε δεινή θέση
με επιπτώσεις εις βάρος σας.
Θα παροτρύνω μόνο να αποδίδετε το σεβασμό
και την επικρότηση που αξίζει σε όλο το
νοσηλευτικό προσωπικό (γιατρούς, νοσοκόμους/ες.
τραυματιοφορείς κλπ) που δίνουν ένα μεγάλο
αγώνα αυτές τις δυσκολες μέρες...
Η συζήτηση του Άικ με τον γιο του Γκάρεθ
( που αποκαλεί Γκαζ) δίνει και πληροφορία
και λογικά επιχειρήματα
για να στέκεστε ψύχραιμοι ήρεμοι και άφοβοι
αντίθετα με τους λογους που σας δίνει
το σύστημα να βιώνετε αυτή την κατάσταση
υπο το κράτος πανικού και φόβου
για την ζωή των αγαπημένων σας και τη δική σας.
Ευχαριστώ
η ίδια με στοιχεία που συγκέντρωσα
όμως ελλείψει καλού μικροφώνου
(για την ώρα) και έχοντας εντοπίσει
το βίντεο που θα δείτε στη συνέχεια
το οποίο δίνει και σημαντικά στοιχεία
και μια λογική που εκφράζει ο Άικ
άξια να συνυπολογίσετε,
καλύπτομαι με αυτήν την παρουσίαση.
Δεν θα παροτρύνω να μην υπολογίσετε
αυτά που επιβάλλονται, γιατι παραβιάζοντάς τα,
θα βρεθείτε σε δεινή θέση
με επιπτώσεις εις βάρος σας.
Θα παροτρύνω μόνο να αποδίδετε το σεβασμό
και την επικρότηση που αξίζει σε όλο το
νοσηλευτικό προσωπικό (γιατρούς, νοσοκόμους/ες.
τραυματιοφορείς κλπ) που δίνουν ένα μεγάλο
αγώνα αυτές τις δυσκολες μέρες...
Η συζήτηση του Άικ με τον γιο του Γκάρεθ
( που αποκαλεί Γκαζ) δίνει και πληροφορία
και λογικά επιχειρήματα
για να στέκεστε ψύχραιμοι ήρεμοι και άφοβοι
αντίθετα με τους λογους που σας δίνει
το σύστημα να βιώνετε αυτή την κατάσταση
υπο το κράτος πανικού και φόβου
για την ζωή των αγαπημένων σας και τη δική σας.
Ευχαριστώ
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