Begravningsentreprenör Frida berättar hur det var att arbeta under pandemin

Vi är så glada är över att FANTASTISKA Frida är med oss i detta avsnitt 🙏 Kan hennes berättelse få fler att förstå hur lurade vi har blivit och hur de trixade med siffror för att skrämma upp oss?! Hur behandlade vi de äldre och deras anhöriga? Varför sa inte fler ifrån? Bara någon med en rak ryggrad vågar gå ut och prata om detta! TACK Frida för att vi får möta dig i detta samtalet !

