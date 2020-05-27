top 10 reasons why we should not have corona phobia

ל הנתונים/מספרים קשורים לארצות הברית אבל המהות נכונה גם לגבי ישראל ושאר העולם:

10. כל המודלים המתמטיים טעו.

9. הסגר כשל.

8. הקשישים שבבתי האבות הוזנחו.

7. לריחוק החברתי אין ביסוס מדעי.

6. מסיכות הן בדיחה.

5. חסמו טיפולים רפואיים שעבדו.

4. הפרוטוקולים הרפואיים פישלו.

3. חיסון לנגיפי הקורונה הם עדין בגדר אגדה (חד קרן).

2. מספרי המוות האמיתיים (נתונים מדעיים) נראים כמו שפעת רעה.

1. מה שמוצג כפתרון - גרוע מהבעיה עצמה (כלכלי, נפשי, בריאותי).