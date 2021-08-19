«Το μέλλον»

Πηγή :Interesting Engineering , "Building a Human: A view of fetal development"---Περισσότερα για την χρήση της τεχνολογίας CRISPR θα βρείτε εδώ :καιεδώ:---Έτος 2018...Τι έγινε το 2018 ;Οκτώβριος 2018:Οπως είπαμε, ο ΟΗΕ έχει αναφερθεί στην τεχνολογία της γενετικής τροποποίησης καθώς και στους ηθικούς φραγμούς που ενέχει η γενετική τροποποίηση στον άνθρωπο.(Τονίσαμε ήδη στα προηγούμενα σκέλη - και όπως θα δούμε και πιο κάτω - οτι η γενετική τροποποίηση έχει συμπεριληφθεί απο τον ΟΗΕ στις Τεχνολογίες Αιχμής για Βιώσιμη Ανάπτυξη.)Νοέμβριος 2018 :Ο He Jiankui, ένας επιστήμονας από την Κίνα, δήλωσε ότι δημιούργησε τα πρώτα γονιδιακά τροποποιημένα μωρά στον κόσμο.Δεκέμβριος 2018 :Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με σχετική ανακοίνωση απο τον Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ανακοίνωσε πως υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη παγκόσμιων προτύπων με στόχο την διακυβέρνηση και την εποπτεία της επεξεργασίας του ανθρώπινου γονιδιώματος.Πρώτα ζητάει ο ΟΗΕ να είναι η τεχνολογία της γενετικής τροποποίησης μέρος των τεχνολογιών για βιώσιμη ανάπτυξη, μετά γίνεται η παράνομη γενετική τροποποίηση σε μωρά και μετά ο ΠΟΥ ανακοινώνει οτι υπάρχει ανάγκη για παγκόσμια εποπτεία για την τεχνολογία της γενετικής τροποποίησης....Το 2018 όλα τα αναγκαία «βήματα» που προέκυψαν για να είναι παγκόσμια και ηθικά αποδεκτή η γενετική τροποποίηση, δημιούργησαν άλλα ηθικά ερωτήματα.Για παράδειγμα, επιτρέπει το Σύστημα Ευρεσιτεχνιών ευρεσιτεχνίες σε ζωντανούς οργανισμούς;Έτος 2021...Τι έγινε το 2021 ;Μάιος 2021 :Ο ΟΗΕ έχει συμπεριλάβει ένα συγκεκριμένο κομμάτι της γονιδιακής θεραπείας, την γονιδιακή επεξεργασία ως μια απο τις τεχνολογίες - κλειδιά για βιώσιμη ανάπτυξη .Ιούλιος 2021 :Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε οτι η πρόσφατη εφαρμογή εργαλείων όπως το CRISPR-Cas9, για την επεξεργασία του ανθρώπινου γονιδιώματος με σκοπό τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών, σε συνδυασμό με ορισμένες από τις προτεινόμενες εφαρμογές της επεξεργασίας του ανθρώπινου γονιδιώματος, εγείρουν ηθικά ζητήματα που έχουν αναδείξει την ανάγκη για ισχυρή εποπτεία στον τομέα αυτό (περισσότερα για το CRISPR δείτε εδώ) .Τον Δεκέμβριο του 2018, ο ΠΟΥ συνέστησε μια παγκόσμια, διεπιστημονική συμβουλευτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να εξετάσει τις επιστημονικές, ηθικές, κοινωνικές και νομικές προκλήσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία του ανθρώπινου γονιδιώματος.Όμως τα συστήματα CRISPR έχουν χαρακτηριστεί και ως μέθοδος για την καταπολέμηση της πανδημίας Covid-19Ολόκληρο θα το βρείτε εδώ ,χωρισμένο σε 4 μέρη :