Κορωνοϊός - Το φωτοστέφανο του Παρακράτους

-ENGLISH version here: www.youtube.com/watch?v=dvKn4OzcTzM

ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΔΩΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΦΤΑΙΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Αυτό το βίντεο δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2020 από τον ομιλητή (Χέλμουτ Πίλχαρ) και λογοκρίθηκε-εξαφανίστηκε άμεσα από το Youtube.

Ο Χέλμουτ Πίλχαρ είναι ένας εκ των ανθρώπων που εκπαιδεύτηκαν από τον Δρ. Χάμερ για να διδάσκει την Γερμανική Θεραπευτική (πιστοποιημένος). Για περισσότερα βίντεο στα ελληνικά με τον Χέλμουτ Πίλχαρ, κάντε αναζήτηση στο Brighteon με την λέξη "Pilhar".

Όποιος γνωρίζει τις ανακαλύψεις του Δρ. Χάμερ σχετικά με την γένεση των ασθενειών ως συνέπεια ισχυρών ή διαρκών σοκ, αλλά και με το πώς ακριβώς δρούνε τα "αντι-ιικά" φάρμακα τύπου "αναστολέων νευραμινιδάσης" (στην κατάλληλη δόση), δεν μπορεί παρά να καταλάβει αμέσως πού θα οδηγήσει όλο αυτό που ζούμε από τις αρχές του 2020.

Αναφορά στη δράση τέτοιων φαρμάκων γίνεται εδώ: www.brighteon.com/a586d163-f383-422a-a7c1-05e86553c4ad



-Σχετικό βίντεο:

1. www.brighteon.com/f193754b-5b20-40b1-a971-b8889a8e226d

2. www.brighteon.com/f1721d71-8cd4-4e8b-9d52-d72f4fc436e1



-Σχετική διάλεξη σε δύο μέρη:

1ο μέρος (ελληνικά): www.youtube.com/watch?v=54888zev74Y

2ο μέρος (αγγλικά): www.youtube.com/watch?v=oBFLou1hAHA





ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:

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