Το Φθινόπωρο του 2009, η Ελλάδα ζούσε με τον φόβο του ιού Η1Ν1. Του ιού των χοίρων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είχε κηρύξει πανδημία σε επίπεδο 6 για την υφήλιο. Αρκετοί γνωστοί επιστήμονες προσέφεραν το κύρος τους τηλεοπτικά υπέρ του εμβολιασμού. Οι Έλληνες δεν εμβολιάστηκαν, αλλά το υπουργείο Υγείας προμηθεύτηκε 12.000.000 εμβόλια. Η Ελλάδα που δεν έχει καταργήσει ακόμη τα ράντζα και το «φακελάκι», ξεπέρασε τον εαυτό της σε αυτό και μόνο τον τομέα της Υγείας.





Ο ιός των πουλερικών, ο ιός των χοίρων έκαναν ακόμη πιο πλούσιους τους ήδη «χρυσούς γιούς» της φαρμακοβιομηχανίας. Από την δεκαετία του 70, οι γιατροί γίνονται όλο και πιο πολύ όμηροι των φαρμακοβιομηχάνων. Πληρωμένα συνέδρια, χρυσωμένες μελέτες, ψεύτικες επιστημονικές ανακοινώσεις, κατευθυνόμενη συνταγογράφηση.

Πόσο υπαρκτές είναι οι απειλές; Πόσο ανάγκη έχουμε τα φάρμακα; Ενδιαφέρει την βιομηχανία φαρμάκου περισσότερο η υγεία μας ή τα κέρδη της;





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